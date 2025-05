Campus del Mediterraneo, nuovo sito e servizio counseling. UniRC sempre più inclusiva e vicina ai giovani

Alla presenza del Ministro dell’Università e della Ricerca, senatrice Anna Maria Bernini, è stato presentato oggi il progetto del Campus del Mediterraneo, presso l’Aula Quistelli dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Durante l’incontro, il Ministro ha anche inaugurato due nuove attività istituzionali importanti: il nuovo portale di Ateneo e il Servizio di counseling, inserito nel progetto PROBEN.

Il “Campus del Mediterraneo”: un sogno che prende forma

Il progetto prevede la realizzazione del Campus universitario del Mediterraneo, con annesso student housing, che nascerà nel complesso immobiliare dei Missionari Monfortani di Reggio Calabria. Questo luogo, uno dei grandi contenitori e nuclei socio-culturali della città, è strategicamente posizionato rispetto alla Cittadella Universitaria.

Il cuore del campus sarà un ampio giardino interno, che ospiterà attività collettive come il teatro, le aule e i servizi generali, dando vita a un luogo di scambio interdisciplinare e multifunzionale.

Le parole del Ministro Bernini e del Rettore Zimbalatti

Il Ministro Anna Maria Bernini ha sottolineato che il progetto “Campus del Mediterraneo” rappresenta un sogno condiviso, frutto della collaborazione tra Parlamento, Ministero dell’Università e della Ricerca, onorevole Cannizzaro e Rettore Zimbalatti. Bernini ha aggiunto che Reggio Calabria, non solo la punta d’Italia, ma un ponte naturale verso il Mediterraneo, diventa con questo progetto un riferimento per studenti, docenti e ricercatori da tutto il mondo.

Il Rettore Giuseppe Zimbalatti ha richiamato l’importanza dell’emendamento dell’onorevole Francesco Cannizzaro, che ha permesso di ottenere uno stanziamento ministeriale di quattro milioni di euro, garantendo così la realizzazione concreta del campus.

Il ruolo strategico dell’Università Mediterranea

Il Rettore ha parlato della Università Mediterranea come di un giovane ateneo che rappresenta una realtà di cultura, identità e futuro, e ha rimarcato l’importanza di attrarre e trattenere i giovani in Calabria. Il Campus del Mediterraneo ha come obiettivo quello di rafforzare la recettività residenziale, culturale e formativa dell’Ateneo, creando nuove opportunità per gli studenti meridionali e per i giovani provenienti da aree di crisi umanitaria.

Il portale di Ateneo e il servizio di counseling

Il nuovo portale istituzionale è stato creato in collaborazione con CINECA e rappresenta un ecosistema digitale articolato, che migliora significativamente la comunicazione e i servizi digitali dell’Ateneo. Il Rettore Zimbalatti ha sottolineato che l’obiettivo è rinnovare profondamente la comunicazione e migliorare l’esperienza utente, rendendo il portale moderno, accessibile e intuitivo.

Il Servizio di Counseling psicologico, parte del progetto PRO-BENE-COMUNE, si inserisce nel contesto di psicoeducazione emotiva per gli studenti. Questo servizio, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, offre supporto agli studenti attraverso un confronto con esperti e professionisti, favorendo l’alfabetizzazione emotiva e la gestione dello stress.

Un progetto di inclusività e crescita per il territorio

Il progetto del Campus del Mediterraneo non è solo un’infrastruttura, ma una scommessa importante per il futuro di Reggio Calabria e per l’intera Calabria, che punta a diventare un centro di accoglienza, scambio e conoscenza per studenti, ricercatori e cittadini. La città dello Stretto si candida a diventare sempre di più una città universitaria e un punto di riferimento nel Mediterraneo.