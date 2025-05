Campus Reggio, Bernini: ‘Daremo fiducia e fondi alla Mediterranea’

Questa mattina, Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca, ha messo il sigillo al progetto per il Campus del Mediterraneo, un progetto che rappresenta una pietra miliare per l’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria.

Il nuovo campus, fortemente voluto dall’On. Francesco Cannizzaro, è stato finanziato grazie all’emendamento a sua firma inserito nella Legge di Bilancio 2025, che destina 4 milioni di euro all’ateneo reggino.

Leggi anche

Bernini ha sottolineato l’importanza di questa nuova realtà accademica, evidenziando non solo l’importanza del campus stesso, ma anche il ruolo fondamentale che l’Università Mediterranea svolgerà nel radicare la propria storia nel territorio calabrese.

“È molto importante non solo l’esistenza del Campus, ma che questa università dimostri di voler radicare profondamente la sua storia. Una giovane università che eredita una storia straordinaria, in un punto geografico importantissimo. Questo campus nasce nel cuore del Mediterraneo, non solamente sulla punta dell’Italia o ai confini dell’Europa”, ha dichiarato Bernini.

Un punto di forza, ha continuato la Ministro, è il sostegno economico ricevuto grazie all’intervento dell’On. Cannizzaro:

“Sono stata molto contenta che sia stato l’onorevole Cannizzaro a dare un ulteriore boost di idratazione economica, perché nulla si fa a costo zero. Continuare a dare fiducia e fondi a questa università è essenziale, poiché la sua collocazione è strategica per tutta la Calabria”.

La Ministra ha poi messo in evidenza l’importanza della posizione geografica dell’Università Mediterranea e il suo ruolo nell’attrarre talenti internazionali:

“Ci sono già cervelli di ritorno e alcuni non sono italiani, ma stranieri, che hanno scelto proprio la Calabria per fare tecnologia a livello innovativo. Sono arrivati da Harvard e Princeton, figure professionali che hanno fatto la differenza e la faranno anche qui”.

Bernini ha anche parlato di finanziamenti per le università, rivelando l’avvio di un bando su cui sono stati messi a disposizione 1 miliardo e 200 milioni di euro, con un focus particolare sull’housing sociale studentesco, per garantire che la gestione dei posti letto venga coperta in modo soddisfacente.

Leggi anche

Inoltre, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra università e mondo del lavoro, dichiarando:

“A volte non c’è corrispondenza tra l’offerta formativa delle università e la domanda del mercato. La cosa migliore è consultare prima le categorie in modo tale da costruire piani innovativi sulle loro esigenze. Stiamo formando professionalità, competenze, talenti per mestieri che ancora non esistono”.

Infine, la Ministra ha parlato delle riforme in corso nel sistema universitario:

“Le riforme non si fanno a costo zero. Siamo al lavoro su quella di medicina, abolendo i test, con un investimento significativo. Il mio obiettivo principale è tutelare la qualità dell’offerta formativa, e questo non passa dal numero chiuso, perché se i nostri studenti sono costretti a formarsi all’estero, abbiamo perso”.

Il Campus del Mediterraneo si preannuncia come un punto di riferimento per l’istruzione superiore e la ricerca in Calabria, con l’ambizione di valorizzare ulteriormente il potenziale del territorio e attrarre giovani talenti da tutto il mondo.