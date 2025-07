Calciomercato: giovane del 2007 della Reggina passa al Sambiase

L’apparizione in serie D e una buona prestazione in Coppa Italia contro la Gelbison che tutti ricordano. Come si ricorda pure il suo nome associato spesso a quello del giovane Francesco Chirico due elementi individuati come prospetti interessanti da aggregare per la stagione 2025-26 al gruppo Reggina prima squadra. Parliamo di Davide Caruso, classe 2007, che invece nelle scorse ore è stato ufficializzato dal Sambiase.

Il comunicato

Un nuovo under per il Sambiase: arriva Davide Caruso

L’Asd Sambiase 2023 comunica ufficialmente di aver acquisito le prestazioni sportive di Davide Caruso.

Classe 2007, centrocampista, Davide arriva dalla Reggina, squadra con cui ha militato nelle selezioni giovanili Under 15, Under 16 e Under 19.

In questa stagione, il neo centrocampista giallorosso oltre a vincere il campionato Under 19 con la formazione amaranto, si è anche laureato Campione d’Italia nella Juniores Cup con la rappresentativa del Girone I.