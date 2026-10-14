Reggina, Orlandi: ‘C’è qualcosa da sistemare a livello tattico. Fossi io l’allenatore…’

Nevio Orlandi conosce bene il mondo Reggina per averlo vissuto da dentro per molti anni e anche da grande protagonista. Prima nel settore giovanile e poi da tecnico, raggiungendo una salvezza nella massima serie. Alcuni passaggi della sua intervista su Gazzetta del Sud: “Gli ultimi otto giorni per gli amaranto non sono stati positivi. Due sconfitte e un pareggio. Forse il ko con l’Igea in Coppa Italia è quello meno significativo: non era una competizione che interessava particolarmente al club, tanto che Marchionni ha utilizzato il turnover. Ma l’1-1 maturato domenica può essere interpretato come un campanello d’allarme.

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Non vivo lo spogliatoio, quindi posso giudicare soltanto da fuori. Mi sembra, però, che ci sia qualcosa da sistemare, soprattutto sotto il profilo tattico. Se fossi io l’allenatore penserei a un cambio di modulo. L’organico è forte ed i calciatori devono probabilmente essere messi nelle condizioni di rendere al meglio. Preoccupato no, il calo comunque è evidente.

I gol degli attaccanti? Probabilmente non si sono ancora calati pienamente nella mentalità della Serie D. Magrassi è forte, ha una fisicità importante e credo che prima o poi tornerà a segnare. Al di là di questa frenata, la Reggina rimane la squadra più forte del girone. Ha grandi potenzialità e lo ha dimostrato in questo avvio di stagione.

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Se affronterà la partita con l’atteggiamento giusto, la Reggina potrà portare a casa il risultato. La Nissa, invece, sta attraversando un momento caratterizzato da alti e bassi e potrebbe andare incontro a un’altra sconfitta.

Mi auguro che la squadra di Marchionni riesca a riscattarsi e a conquistare una vittoria contro i giallorossi”.