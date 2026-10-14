Palmi, il sindaco Calabria sul porto di Taureana: ‘A grandi passi verso l’inizio dei lavori’

Conclusa positivamente la conferenza dei servizi relativi ai lavori di completamento delle banchine di riva del Porto di Palmi, si va avanti a grandi passi verso l’inizio dei lavori. Grande la soddisfazione espressa dal Sindaco di Palmi, Giovanni Calabria, che sin dall’inizio del suo mandato ha avviato contatti con il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio al fine di velocizzare la conclusione dell’iter procedurale:

“Sono particolarmente soddisfatto dall’esito positivo della conferenza dei servizi. Già durante la campagna elettorale avevo assunto un impegno: il rilancio e la valorizzazione della Tonnara e dell’intera area marina. È da qui che siamo partiti sin da subito. Certo, le prime misure hanno avuto carattere emergenziale con interventi di ripristino di parti del litorale non pienamente fruibili alle soglie del periodo estivo. Contestualmente abbiamo rivolto lo sguardo al futuro, allacciando i rapporti con l’Autorità Portuale nella persona del Presidente Paolo Piacenza per porre fine alla situazione di degrado che da anni incombeva all’interno dell’area portuale e per avviare un tavolo di confronto e di dialogo sul completamento del Porto di Taureana. Allo stesso tempo ci siamo sin da subito attivati per ottenere una proroga del termine di ultimazione dei lavori di rifacimento del lungomare e per apportare consistenti migliorie alle iniziali previsioni esecutive dei lavori, con particolare riguardo alla viabilità e alla sicurezza. Lavori che riprenderanno a breve”.