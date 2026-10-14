Area Integrata dello Stretto, Ripepi: ‘La storia incontra Reggio e Messina’

Lo dichiara in una nota l’Assessore alle Politiche dell’Area Integrata dello Stretto del Comune di Reggio Calabria, Massimo Ripepi, commentando l’avvio della sinergia istituzionale tra Reggio Calabria e Messina che culminerà nella storica firma del documento congiunto a bordo di una nave in mezzo allo Stretto.

“Crollano dunque i campanilismi e nasce una nuova visione euro-mediterranea – spiega Ripepi. Reggio e Messina decidono così di stipulare un accordo per unire le forze e procedere compatti in settori vitali per il futuro collettivo: dalla mobilità e i trasporti, al potenziamento strategico dell’aeroporto, fino alla gestione e lo sviluppo delle infrastrutture portuali, nonché la valorizzazione del turismo, del commercio e dei servizi essenziali per i cittadini. E ancora spazio alla cultura, allo sviluppo di sinergie scientifiche e integrazione accademica, alla Protezione Civile e al sistema integrato ad alta tecnologia. Tutti ambiti cruciali sui quali i particolari operativi verranno dettagliati e resi noti subito dopo l’importante appuntamento di venerdì”.