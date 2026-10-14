Area Integrata dello Stretto, Ripepi: ‘La storia incontra Reggio e Messina’
Venerdì la firma del documento congiunto: "Crollano i campanilismi e nasce una nuova visione euro-mediterranea"
14 Ottobre 2026 - 16:37 | Comunicato Stampa
“Venerdì la storia incontra finalmente l’Area Integrata dello Stretto, traducendo in realtà un sogno inseguito per decenni dalle classi politiche di entrambe le sponde, ma mai realizzato fino ad ora”.
Lo dichiara in una nota l’Assessore alle Politiche dell’Area Integrata dello Stretto del Comune di Reggio Calabria, Massimo Ripepi, commentando l’avvio della sinergia istituzionale tra Reggio Calabria e Messina che culminerà nella storica firma del documento congiunto a bordo di una nave in mezzo allo Stretto.
“Ci troviamo di fronte a un momento di portata epocale – prosegue Ripepi. Per la primissima volta nella storia, due Amministrazioni comunali decidono di camminare unite, con una convinzione e una fermezza mai viste prima, per raggiungere obiettivi di sviluppo e crescita che da soli non si sarebbero mai potuti tagliare”.
Gli ambiti dell’accordo tra Reggio e Messina
“Crollano dunque i campanilismi e nasce una nuova visione euro-mediterranea – spiega Ripepi. Reggio e Messina decidono così di stipulare un accordo per unire le forze e procedere compatti in settori vitali per il futuro collettivo: dalla mobilità e i trasporti, al potenziamento strategico dell’aeroporto, fino alla gestione e lo sviluppo delle infrastrutture portuali, nonché la valorizzazione del turismo, del commercio e dei servizi essenziali per i cittadini. E ancora spazio alla cultura, allo sviluppo di sinergie scientifiche e integrazione accademica, alla Protezione Civile e al sistema integrato ad alta tecnologia. Tutti ambiti cruciali sui quali i particolari operativi verranno dettagliati e resi noti subito dopo l’importante appuntamento di venerdì”.
“Un’unica, straordinaria area metropolitana“
“Da questo momento in poi – conclude l’Assessore Massimo Ripepi – Reggio e Messina smettono di essere due realtà separate dal mare per diventare i due polmoni pulsanti di un’unica, straordinaria area metropolitana. Venerdì 16 ottobre la geografia si arrenderà alla volontà politica: le nostre due città non saranno semplici spettatrici, ma protagoniste assolute di una pagina di storia che riscriverà per sempre il destino e il futuro dello Stretto”.
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