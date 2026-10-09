Area integrata, Basile: ‘Collegamento bus Messina-aeroporto. Lo Stretto non sia un confine’

"Migliorare i collegamenti è solo una parte del percorso. L’Area integrata dello Stretto ha bisogno di un riconoscimento normativo nazionale" le parole del sindaco di Messina

“Dopo il confronto a Reggio Calabria, oggi abbiamo proseguito a Messina, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, il dialogo con il sindaco Francesco Cannizzaro sul futuro dell’Area integrata dello Stretto“.

Lo ha scritto in una nota il sindaco di Messina Federico Basile.

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Collegamenti con l’aeroporto “Tito Minniti”

“Con l’incontro “Oltre lo Stretto. Infrastrutture e connessioni per una nuova area del Mediterraneo” abbiamo messo a fuoco le azioni concrete per trasformare una realtà che esiste già nella vita quotidiana di migliaia di persone in un sistema integrato di servizi, infrastrutture e opportunità.

Il primo passo riguarda i collegamenti e l’accessibilità all’aeroporto “Tito Minniti”. Lavoriamo al ripristino del pontile di collegamento con lo scalo, al potenziamento dei collegamenti tra la stazione degli aliscafi e l’aeroporto e all’attivazione, attraverso ATM, di un servizio di trasporto da Messina. L’obiettivo è avviare da dicembre un collegamento in autobus dal parcheggio Cavallotti, complementare al servizio via aliscafo.

Stiamo inoltre lavorando a un pacchetto integrato di trasporti ATM, attraverso un’interlocuzione con Liberty Lines, dedicato ai viaggiatori che si spostano tra le due sponde. Vogliamo coordinare i servizi, semplificare l’accesso all’aeroporto e rendere più agevole l’intero viaggio. Sarà fondamentale intervenire anche sugli orari, mettendo in relazione le corse degli aliscafi con quelle dei voli, per garantire coincidenze più efficaci.

“Serve un riconoscimento normativo nazionale”

Ma migliorare i collegamenti è solo una parte del percorso. L’Area integrata dello Stretto ha bisogno di un riconoscimento normativo nazionale e di strumenti adeguati per diventare una realtà stabile e operativa. Messina e Reggio Calabria, con le rispettive Città metropolitane, devono poter programmare e agire insieme, superando i confini amministrativi attraverso una strategia condivisa.

Giovedì 15 ottobre, con una seduta congiunta delle nostre Giunte comunali a bordo di una nave, vogliamo compiere un passaggio importante: condividere un atto da sottoporre al Governo e promuovere un’iniziativa normativa nazionale che dia piena attuazione all’Area integrata dello Stretto.

Trasporti, turismo, cultura ed economia

Partiamo dai trasporti, dalla continuità dei collegamenti e dalla necessità di rendere l’aeroporto di Reggio Calabria sempre più accessibile anche ai cittadini messinesi. Da qui vogliamo estendere la collaborazione alla cultura, al turismo, all’economia e a tutti gli ambiti in cui le nostre città possono crescere insieme.

Lo Stretto – ha concluso – non deve essere un confine da attraversare, ma uno spazio da connettere. Stiamo lavorando per costruire le condizioni istituzionali e operative affinché questa visione diventi finalmente realtà”.