Paolo Piacenza si insedia come commissario dell’Autorità portuale: visita con Urso e Occhiuto a Gioia Tauro

Si è insediato oggi il neocommissario straordinario dell’Autorità di Sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, Paolo Piacenza.

Insediamento che è coinciso con la visita al porto di Gioia Tauro del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

Visita al terminal container: Gioia Tauro polo strategico

Dopo un tour nel terminal MedCenter Container, è stata evidenziata l’imponenza dell’infrastruttura e posta l’attenzione sull’operatività di Gioia Tauro, unico porto in Italia in grado di ricevere le navi più grandi al mondo, oltre 400 metri di lunghezza e 60 di larghezza.

Piacenza: «Pronto a guidare un porto che guarda al futuro»

«Sono orgoglioso di questa esperienza – ha detto Piacenza – e sono pronto a guidare un porto capace di accogliere le sfide e di guardare positivamente al futuro.

Sono stato colpito dalla vastità sia delle aree portuali sia delle aree retroportuali. La visita del ministro e del presidente della Regione ha messo in evidenza il valore del porto anche nello sviluppo del retroporto. Credo che il porto non sia solo un’infrastruttura ma un sistema di attività e operazioni, di persone e di intenti, capaci di offrire valore aggiunto al territorio. Questo sarà il mio impegno, insieme ai colleghi dell’Autorità, per confermare il primato di Gioia Tauro in Italia, sostenendone la crescita e lo sviluppo retroportuale».

Una doppia guida tra Gioia Tauro e Genova

Piacenza temporaneamente manterrà anche il ruolo di segretario generale dell’Autorità del Mar Ligure Occidentale.

«Mi dividerò tra Gioia Tauro e Genova – ha concluso – convinto di poter garantire la piena operatività dello scalo di Gioia Tauro e degli altri porti del suo sistema, anche perché la struttura amministrativa ha operato bene e per questo un mio ringraziamento va anche al presidente Agostinelli. Sono certo di trovare una organizzazione assolutamente competente. Oggi incontrerò i dirigenti perché voglio avviare un tavolo di lavoro immediatamente operativo, che garantisca l’azione amministrativa e possa fare gruppo nel guardare al futuro con ottimismo».