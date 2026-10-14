Il bergamotto e i suoi mille volti: i grandi marchi mondiali del profumo attesi a Reggio

Hermes, Guerlain e non solo. I grandi marchi internazionali invitati in città per raccontare il ruolo del bergamotto nelle loro fragranze e conoscere i luoghi in cui "nasce" il principe degli agrumi

Dal mondo a Reggio Calabria, seguendo il profumo del bergamotto.

Alcuni dei nomi più prestigiosi della profumeria internazionale saranno protagonisti di un importante appuntamento organizzato in città a gennaio 2027.

È la novità annunciata dal sindaco Francesco Cannizzaro a margine della conferenza stampa che ha ufficializzato l’adesione di Reggio Calabria al Club europeo dei sindaci delle città della profumeria, alla presenza del primo cittadino francese di Grasse, Jérôme Viaud.

L’obiettivo è portare nella città dello Stretto i rappresentanti delle grandi maison internazionali che utilizzano il bergamotto nelle proprie fragranze, creando un’occasione di confronto diretto tra i protagonisti dell’industria del profumo e il territorio dal quale proviene una delle materie prime più apprezzate del settore.

Un’iniziativa sulla quale Cannizzaro ha già avviato le interlocuzioni, attraverso i rappresentanti del mondo internazionale della profumeria. Gli inviti, secondo quanto riferito dal sindaco, sono già stati rivolti ai grandi marchi, mentre restano da definire nel dettaglio le presenze e il programma.

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A gennaio Reggio al centro della profumeria internazionale

La scelta del periodo non è casuale. Reggio, infatti, ospiterà la prima riunione preparatoria del Club europeo delle città della profumeria, in vista del successivo confronto con le istituzioni dell’Unione europea.

Una decisione maturata nell’ambito dell’accordo con Grasse e con le altre città coinvolte nell’organismo.

Il sindaco francese Viaud ha inoltre avanzato la proposta di attribuire a Reggio Calabria, attraverso Cannizzaro, la vicepresidenza dell’associazione.

La riunione internazionale sarà l’occasione per accogliere i rappresentanti di alcune delle più importanti case profumiere al mondo. Non soltanto un appuntamento istituzionale, ma un momento per far incontrare il mondo della produzione con quello dell’industria che trasforma il bergamotto in una componente delle fragranze commercializzate sui mercati internazionali.

Il bergamotto, da Reggio alle fragranze delle grandi maison

È questo il punto sul quale Cannizzaro intende costruire una parte della strategia di valorizzazione del territorio.

Il bergamotto reggino è da tempo una materia prima di riferimento per la profumeria internazionale. Eppure, il legame tra il prodotto e la sua terra d’origine non sempre trova lo stesso spazio nella comunicazione rivolta ai consumatori.

L’idea annunciata dal sindaco è quindi quella di invertire la prospettiva: portare le grandi aziende a Reggio Calabria, consentendo loro di raccontare direttamente il valore che l’essenza ricopre nella creazione dei profumi.

I nomi citati da Cannizzaro, da Hermès a Guerlain fino ad Acqua di Parma, danno la misura dell’interesse dell’amministrazione verso i protagonisti del settore del lusso.

Un rapporto che potrebbe rappresentare anche un’opportunità per far conoscere maggiormente il territorio, le sue coltivazioni e il lavoro delle aziende specializzate nell’estrazione e nella trasformazione delle essenze.

Dalla profumeria di lusso una possibile vetrina internazionale per la città

La notizia assume un significato particolare se si guarda al rapporto tra Reggio Calabria e il mercato mondiale delle fragranze.

Il bergamotto è conosciuto per il suo utilizzo in numerose composizioni olfattive, ma il territorio di origine della materia prima rimane spesso meno riconoscibile rispetto ai marchi che la impiegano.

Portare a Reggio i rappresentanti delle grandi maison significherebbe accendere i riflettori proprio su questo legame, offrendo alla città una vetrina internazionale.

L’appuntamento di gennaio si presenta dunque come un banco di prova per le ambizioni dell’amministrazione comunale reggina. Da una parte la prima riunione preparatoria del Club europeo, dall’altra la prospettiva di un incontro con i protagonisti della profumeria internazionale.

La città dello Stretto potrebbe ospitare un confronto che metta intorno allo stesso tavolo amministratori, produttori di essenze e rappresentanti dei marchi del lusso. Un’occasione per raccontare non soltanto il bergamotto come ingrediente, ma anche le persone, le imprese e il territorio che stanno dietro alla sua produzione.