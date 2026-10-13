Porto di Taureana, Mattiani: ‘Dopo tanti anni cambio di passo decisivo’

Si è conclusa la conferenza dei servizi relativa ai lavori di completamento delle banchine di riva del porto di Palmi. Un intervento atteso da tanti anni, che finalmente sembra essere giunto alle soglie dell’inizio dei lavori. Grande soddisfazione del Consigliere Regionale Mattiani:

Prosegue ancora il Consigliere Regionale Mattiani:

«Va ringraziato per il grande lavoro e il grande impegno il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio Paolo Piacenza. In breve tempo dal Suo insediamento è riuscito a giungere alle soglie dell’inizio dei lavori, che avverrà il 3 novembre. A Lui il merito di aver risolto problemi e questioni, anche di tipo economico, che ci trascinavamo da tempo. Sul Porto di Taureana la Regione Calabria non ha mai fatto mancare il proprio apporto. Siamo stati, siamo e saremo presenti. Lavoreremo certamente insieme e continueremo a collaborare» – conclude il Consigliere Mattiani.