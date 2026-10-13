Roccaforte del Greco, rubato escavatore di Calabria Verde

Il sindaco Nucera non ci sta: "Significa colpire direttamente la nostra comunità"

Il sindaco Ercole Nucera e l’intera amministrazione comunale di Roccaforte del Greco esprimono profondo sdegno e ferma condanna per il furto di un escavatore di proprietà di Calabria Verde, in uso presso il territorio comunale per importanti interventi di manutenzione e ripristino della viabilità.

Si tratta di un episodio particolarmente grave, che non rappresenta soltanto un danno ai beni e alle attività dell’ente regionale, ma costituisce un danno concreto all’intera comunità di Roccaforte del Greco.

Il mezzo, infatti, si era dimostrato uno strumento prezioso per garantire interventi di manutenzione, sistemazione e ripristino di numerose strade del territorio, contribuendo a migliorare le condizioni di percorribilità e sicurezza della rete viaria comunale.

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