Roccaforte del Greco, rubato escavatore di Calabria Verde
Il sindaco Nucera non ci sta: "Significa colpire direttamente la nostra comunità"
13 Ottobre 2026 - 16:11 | Comunicato Stampa
Il sindaco Ercole Nucera e l’intera amministrazione comunale di Roccaforte del Greco esprimono profondo sdegno e ferma condanna per il furto di un escavatore di proprietà di Calabria Verde, in uso presso il territorio comunale per importanti interventi di manutenzione e ripristino della viabilità.
Si tratta di un episodio particolarmente grave, che non rappresenta soltanto un danno ai beni e alle attività dell’ente regionale, ma costituisce un danno concreto all’intera comunità di Roccaforte del Greco.
Il mezzo, infatti, si era dimostrato uno strumento prezioso per garantire interventi di manutenzione, sistemazione e ripristino di numerose strade del territorio, contribuendo a migliorare le condizioni di percorribilità e sicurezza della rete viaria comunale.
La condanna del sindaco Ercole Nucera
«Sottrarre un mezzo destinato alla manutenzione del nostro territorio significa colpire direttamente la nostra comunità – dichiara il sindaco Ercole Nucera -. È un gesto inaccettabile, che rischia di compromettere il lavoro svolto e di rallentare interventi fondamentali per i cittadini. Esprimiamo la nostra più ferma condanna per quanto accaduto, nella consapevolezza che danneggiare strumenti al servizio del bene pubblico significa arrecare un danno a tutti».
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