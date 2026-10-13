Musei nazionali in Calabria, nove milioni del Pnrr per 12 siti: riapre il Mètauros di Gioia Tauro

Un investimento di oltre nove milioni di euro, a valere sui fondi del Pnrr, per la riqualificazione, l’efficientamento energetico e il miglioramento dell’accessibilità nei 12 siti della Direzione regionale Musei nazionali Calabria (Drmnc).

È il piano d’interventi svolto per abbattere le barriere architettoniche e ridurre i consumi e l’impatto ambientale nei luoghi della cultura regionali. Tra le novità principali figura anche il programma di riaperture e valorizzazione che vedrà, il prossimo 23 ottobre, il ritorno al Museo nazionale di Mileto (Vibo Valentia) del sarcofago in marmo di Eremburga di Mortain (II secolo d.C.), seconda moglie di Ruggero I d’Altavilla, attualmente conservato al Museo archeologico nazionale di Napoli (Mann). L’iniziativa rappresenta la prima tappa di avvicinamento all’Anno dei Normanni 2027.

I 12 luoghi della cultura coinvolti

I 12 luoghi della cultura coinvolti negli interventi portati a termine comprendono:

la Galleria nazionale di Cosenza;

la Cattolica di Stilo;

il Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium a Catanzaro;

il Museo e Parco archeologico di Bova Marina;

la Chiesa di San Francesco d’Assisi a Gerace;

il Museo e Parco archeologico nazionale di Locri;

il Museo nazionale di Mileto;

il Museo e Parco archeologico dell’antica Kaulonìa a Monasterace;

il Museo e Parco archeologico di Medma a Rosarno;

il Museo archeologico nazionale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia;

il Museo archeologico Lametino di Lamezia Terme;

il Museo archeologico di Mètauros a Gioia Tauro.

Questi ultimi due riapriranno al pubblico rispettivamente il 24 e il 27 ottobre 2026 dopo un lungo periodo di chiusura.

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«I 12 siti coinvolti negli interventi Pnrr, molti dei quali vengono adesso restituiti alla fruizione pubblica dopo un lungo periodo di chiusura – ha dichiarato Fabrizio Sudano, direttore delegato per i Musei nazionali della Calabria – sono la dimostrazione di come la Calabria possa essere letta e attraversata come un grande racconto: un viaggio nel tempo lungo 700mila anni che conduce dalla preistoria al contemporaneo. Abbiamo seguito le indicazioni del ministro della Cultura indirizzando le risorse sull’efficientamento energetico e sull’accessibilità. La Direzione ha risposto raggiungendo target e scadenze previste. L’efficientamento rende i musei più sostenibili, proiettandoli nel nuovo millennio e garantendo una maggiore fruibilità a nuove categorie di visitatori».

Il ritorno del sarcofago di Eremburga a Mileto

Sul rientro del sarcofago la direttrice del Museo nazionale di Mileto, Maria Maddalena Sica, si dice entusiasta.

«Il ritorno di Eremburga – ha spiegato – grazie alla convenzione di collaborazione e valorizzazione e al prestito di lunga durata con il Mann di Napoli, permette di rinnovare la sezione normanna del museo sotto il profilo della comunicazione e dell’allestimento. L’inaugurazione rappresenta l’avvio delle attività che condurranno all’Anno dei Normanni nel 2027, nell’ambito del grande progetto Millennium proposto dalla Regione Normandia a tutti gli Stati europei».

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Alla cerimonia inaugurale del 23 ottobre è prevista la partecipazione dei vertici del Mann e dei rappresentanti del ministero della Cultura.