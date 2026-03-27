Direzione musei nazionali Calabria: si insedia il nuovo comitato scientifico, a capo il dir. Sudano

Nuovo Comitato, cinque anni di mandato e una parola chiave: identità. Sudano punta sulla memoria civile e su iniziative come Musei in Reel

Entra nel pieno delle sue funzioni il Comitato scientifico della Direzione regionale Musei nazionali Calabria, nominato con decreto ministeriale 125 del 19 marzo 2026. Del nuovo organo di indirizzo scientifico e culturale – presieduto dal direttore delegato per la DrMn Calabria Fabrizio Sudano – sono stati chiamati a far parte gli esperti di settore Maria Cerzoso, designata dal Comune di Cosenza, archeologa, attuale direttrice del Museo dei Bretti e degli Enotri di Cosenza, Anna Cipparrone, designata dalla Regione Calabria, storica dell’arte e Coordinatore regionale ICOM, attualmente Capitano dell’Arma dei Carabinieri (riserva selezionata), Carmelo Malacrino, designato dal Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici del MiC, professore associato di Storia dell’architettura presso l’Università S. Raffaele di Roma e Spartaco Pupo, designato dal Ministero della Cultura, professore associato di Storia del pensiero politico presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università della Calabria.

Insediamento a Palazzo Arnone: il Comitato entra in operatività

L’atto di insediamento del rinnovato organismo è avvenuto nell’ambito di un apposito incontro svoltosi a Cosenza, nella sede di Palazzo Arnone. Nel corso della riunione, il direttore Sudano ha ripercorso le principali fasi della riforma ministeriale che ha condotto alla costituzione della Direzione regionale Musei nazionali Calabria, sottolineando come con la nomina del Comitato scientifico questo processo di rinnovamento sia entrato nel pieno della sua operatività e completezza.

Lo stesso direttore ha anche illustrato ai presenti, a titolo esemplificativo, alcune proposte relative alle attività di valorizzazione pianificate per l’anno 2026, tra cui quelle attinenti al Festival di arte contemporanea Art Week-Blooming, a Musei in Reel, consistente in una campagna di comunicazione digitale finalizzata alla promozione online dei siti afferenti alla DrMn Cal e a altre diverse manifestazioni scientifiche quali mostre e convegni che interesseranno diversi istituti della cultura regionale, rafforzando l’idea di rete museale regionale.

Statuto approvato e focus identitario: memoria civile e nuove generazioni

Inoltre, nell’approvare all’unanimità lo Statuto della nuova Direzione regionale, è emersa l’esigenza di orientare tutte le azioni previste verso un approccio maggiormente identitario, ponendo attenzione alla memoria civile quale elemento fondamentale affinché le giovani generazioni possano riconoscersi nel patrimonio culturale e nei valori storici del territorio.

Il nuovo organo di indirizzo scientifico-culturale rimarrà in carica per i prossimi 5 anni.