Serie D: sconfitta interna per la Nocerina, esonerato l’ex Reggina Karel Zeman

Una vittoria avrebbe consentito alla Nocerina di rimanere in scia della capolista Virtus Francavilla guidata da Bruno Trocini e invece il match contro il Brindisi, in casa e davanti a circa 6000 spettatori, ha visto i rossoneri soccombere per 0-1. Una sconfitta che costa carissima all’ex Reggina Karel Zeman, esonerato così come comunicato dalla società:

“La Nocerina 1910 comunica di aver sollevato Karel Zeman dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società desidera rivolgere al tecnico un ringraziamento sincero e sentito per il lavoro svolto, la professionalità dimostrata e l’impegno profuso quotidianamente al servizio dei colori rossoneri. A Karel Zeman va il riconoscimento per la dedizione con cui ha affrontato il proprio incarico, mettendo a disposizione della squadra le proprie competenze e la propria esperienza, nel rispetto del ruolo e delle responsabilità assunte”.

La Virtus Francavilla, invece, dopo lo stop della scorsa settimana, ha ripreso la propria corsa, battuto per 2-0 il Real Forio e adesso guida la classifica a quota 18, con tre punti di vantaggio su chi insegue.