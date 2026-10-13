L’imprenditrice calabrese Matilde Piluso tra i Forbes Under 30 Italia

È tornata in Calabria dopo gli studi ed è finita tra i 100 under 30 che stanno cambiando l'Italia. Ora racconta la sua storia agli studenti

Talento, passione, senso di appartenenza, orgoglio. La storia di Matilde Piluso, avvocata, imprenditrice e Forbes under 30 Italia, racconta questo e tanto altro ed è stata selezionata dall’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro per essere fonte di ispirazione per le studentesse e gli studenti dell’Ateneo. L’Università Magna Graecia si prepara ad accogliere l’avv. Matilde Piluso nella giornata di domani, mercoledì 14 ottobre. L’incontro avrà luogo, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, nella sala riunioni «Vittorio Daniele» del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia (DIGES).

L’evento rappresenta un’opportunità di confronto preziosa per i giovani che potranno dialogare con una figura di spicco inserita tra i 100 giovani under 30 di Forbes 2026 che stanno cambiando l’Italia. Matilde Piluso, avvocata ed imprenditrice, è infatti tornata nella sua terra dopo gli studi per dedicarsi all’azienda vitivinicola di cui è comproprietaria. Con passione, grande professionalità ed impegno, il suo esempio conferma che tornare in Calabria può essere una scelta vincente per creare valore, per la propria impresa e per l’intero territorio.

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Il programma dell’incontro e gli interventi

L’iniziativa accademica coinvolge diverse cattedre ed è stata organizzata in collaborazione con il Centro di Ricerca «La dottrina della Giurisprudenza». I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del prof. Giovanni Cuda, rettore dell’UMG, e della prof.ssa Aquila Villella, direttrice del DIGES dell’UMG. Durante la giornata, oltre alla testimonianza di Matilde Piluso che parlerà delle sue attività di avvocata e di imprenditrice, gli studenti avranno l’opportunità di ascoltare gli interventi della prof.ssa Annarita Trotta, Ordinaria di Economia degli Intermediari Finanziari all’UMG e titolare della Cattedra di «Finanza, Imprenditorialità e fattori ESG. Casi aziendali», del prof. Fabio Piluso – ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’UniCal – titolare della cattedra di Sistemi Finanziari: Mercati, Intermediari e Sostenibilità (CdL in Economia Aziendale, UMG), oltre che della prof.ssa Maria Carlotta Rizzuto, Ricercatrice di Diritto Agrario e Alimentare all’UMG e titolare della Cattedra di Diritto Privato A-L (OAPP).