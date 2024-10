Gioia Tauro, inaugurato il museo di Metauros. Versace: ‘Presidio culturale che parla la lingua della legalità’

Il vicesindaco della Città Metropolitana ha preso parte alla cerimonia di apertura del nuovo polo culturale di Palazzo Baldari.

Si è svolta nei giorni scorsi l’inaugurazione del Museo Archeologico Metauros nei rinnovati spazi di Palazzo Baldari a Gioia Tauro. Un Museo che cresce, con nuovi spazi per i Servizi Educativi e le attività culturali, collaborazioni, idee, progetti, persone, tutti intorno a una importante collezione di reperti che racconta l’apertura culturale della Calabria, fin dalle origini della sua storia.

Un incontro tra istituzioni e cultura

Durante l’inaugurazione, il Direttore del Museo Simona Bruni, il Sindaco di Gioia Tauro Simona Scarcella, il Direttore Regionale Musei Calabria Filippo Demma, il Vicesindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace e Maria Mallemace, Soprintendente SABAP RC VV, hanno discusso con il giornalista e saggista Massimo Tigani Sava di presidi culturali.

“Siamo particolarmente contenti di questa inaugurazione perché impreziosisce ancor di più il nostro territorio”, ha affermato il vicesindaco Versace. “Questa sinergia può rappresentare un decisivo valore aggiunto, stimolando ulteriori occasioni di confronto. Questo museo è particolarmente interessante e ci consente di comprendere la centralità della Calabria nel processo storico del Mediterraneo. Una data importante non solo per Gioia Tauro, ma per tutta la Calabria, un Mezzogiorno che è importante e da valorizzare. Questa è la Calabria vera.”

Il museo come presidio di legalità

Il vicesindaco Versace ha concluso il suo intervento sottolineando il legame tra cultura e legalità:

“Quando si inaugura un centro di cultura non si può non pensare a presidi di legalità. Luoghi ben frequentati da chi ha voglia di riscoprire tradizioni e usanze che troppo spesso finiscono nel dimenticatoio, interrompendo la narrazione positiva del nostro territorio.”

Versace ha poi ringraziato il dottore Demma per il suo contributo nel raccontare i musei in modo innovativo, coinvolgendo i giovani e stimolando l’interesse per la storia e la cultura.