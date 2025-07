Reggio, Falcomatà e l’ass. Battaglia esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Emmanuel Miraglia

Con profonda tristezza, il Sindaco Giuseppe Falcomatà e l’Assessore Mimmo Battaglia hanno appreso della improvvisa scomparsa di Emmanuel Miraglia, fondatore del GIOMI – Istituto Ortopedico con sedi a Reggio Calabria e Messina, imprenditore di rilievo nazionale nel settore sanitario e figura di grande spessore umano e professionale.

«Il Dottor Emmanuel Miraglia – dichiara il Sindaco Falcomatà – ha dedicato la sua vita alla sanità, creando strutture d’eccellenza e dando lavoro a decine di famiglie nella nostra città. Con l’Istituto GIOMI, ha portato avanti un progetto di altissimo livello, contribuendo alla crescita del nostro territorio e offrendo servizi fondamentali alla comunità. Reggio Calabria perde oggi un suo figlio illustre, un imprenditore capace e generoso che ha sempre creduto nelle potenzialità del Sud. A nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la città, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari».

L’Assessore Battaglia aggiunge:

«Emmanuel Miraglia era un esempio di dedizione e innovazione nel campo della sanità, non solo a Reggio ma in tutta Italia. Le sue strutture ospedaliere e le case di cura rappresentano un’eccellenza riconosciuta, frutto di una visione imprenditoriale lungimirante e di un impegno costante verso il benessere delle persone. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme nel mondo della sanità e in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerne la passione e la determinazione. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore».

I funerali si terranno lunedì mattina a Roma. La Città di Reggio Calabria si unisce al lutto dei familiari, dei dipendenti del GIOMI e di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di lavorare al fianco di Emmanuel Miraglia, uomo che ha lasciato un segno indelebile nella sanità e nel tessuto socio-economico del territorio.