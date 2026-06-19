Reggio, una minicrociera nello Stretto per i pazienti di oncoematologia. L’iniziativa AIL

Anche quest’anno l’AIL Sezione Alberto Neri di Reggio Calabria e Vibo Valentia in collaborazione con l’AIL Nazionale organizza in città l’Edizione 2026 del progetto “Sognando Itaca“, volto alla riabilitazione psicologica e al miglioramento della qualità di vita dei malati onco-ematologici attraverso la veloterapia.

L’impegno della nostra Sezione vedrà l’organizzazione di una giornata dedicata per il giorno 21 giugno p.v. in occasione della Giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, nella quale è previsto l’imbarco dei pazienti, autorizzati dallo staff medico che li seguirà anche a bordo.

La collaborazione con la Lega Navale Italiana

Grazie anche alla collaborazione con la sede locale della Lega Navale Italiana, da sempre sensibile e partecipe alle iniziative dell’associazione sul territorio, offrirà a circa 30 pazienti del reparto di Oncoematologia dell’Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli”, e ai loro accompagnatori, una minicrociera di qualche ora nelle acque dello Stretto con l’obiettivo di utilizzare la veloterapia quale metodo di riabilitazione psicologica e di miglioramento della qualità della vita.

Il progetto “Sognando Itaca” è nato nel 2006 come progetto di vela terapia volto alla riabilitazione psicologica: la vela terapia suscita nei pazienti emozioni straordinarie che portano nel cuore per tutta la vita, è un momento di crescita culturale ed emotiva. I pazienti traggono uno straordinario beneficio, in barca vengono messi al timone prendendo il comando dell’imbarcazione, si invertono così i consueti ruoli con il personale sanitario, il paziente metaforicamente prende in mano il timone anche della propria vita.

Il nostro desiderio è che il percorso di riabilitazione a contatto con la natura prosegua anche dopo la fine dell’iniziativa Sognando Itaca, che continui durante tutto l’anno per portare avanti un percorso riabilitativo non episodico, perché il mare come la natura, l’arte e l’attività fisica aiutano a ritrovare il contatto con la vita.

Il programma completo dell’Itaca Day al porto

Qui di seguito il programma dell’Itaca Day del 21 Giugno, che si svolgerà nei pressi della sede della Lega Navale nel porto di Reggio Calabria: