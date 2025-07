Calciomercato: sondaggio della Reggina per un attaccante. Balla, ex Trapani, vicino alla Vibonese

In attesa di sviluppi sul fronte societario, la direzione tecnica lavora sul potenziamento dell'organico

In mezzo alle continue discussioni che riguardano i possibili cambi di proprietà, la Reggina prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di quei tasselli mancanti per il completamento dell’organico. Da settimane si è alla ricerca del centravanti con Sarao tra gli obiettivi principali e secondo quanto riportato dai colleghi di serieD24, con un sondaggio effettuato anche per il nigeriano classe 2004 Malik Opoola, di proprietà della Carrarese e reduce dall’esperienza con la maglia del Casarano.

La nuova Vibonese prende Balla

“La Vibonese potrebbe presto riabbracciare Besmir Balla, il quasi 31enne albanese sarebbe vicinissimo al ritorno in maglia rossoblù. Nella scorsa stagione la punta aveva giocato con il Sangiuliano City, raccogliendo 21 presenze in campionato.

Si tratterebbe della seconda volta con la Vibonese dopo il precedente del 2022-2023. In quell’occasione il giocatore aveva segnato 9 gol e 6 assist, attirando le attenzioni dell’ambizioso Trapani nell’anno seguente. Anche grazie ai suo 12 gol tra girone I, Coppa Serie D e Poule Scudetto il club siciliano ha festeggiato la promozione in Serie C”.

fonte: seried24.com