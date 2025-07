Pallacanestro Viola apparentemente tutto fermo. Laganà tranquillizza i tifosi

La Pallacanestro Viola è in piena fase riorganizzativa. I rumors sul basket mercato infiammano i gruppi dei tifosi su internet. L’unica certezza è un movimento in uscita: Ilario Simonetti andrà a Latina. Un segnale importante di vita della società arriva tramite i social da parte di Carmelo Laganà. Il messaggio del presidente della stagione conclusasi con l’accesso ai Play-Off dei neroarancio, poi eliminati al primo turno, tende a tranquillizzare un ambiente in attesa di risposte in vista della stagione 2025/2026.

La società sta lavorando senza sosta e a breve comunicherà i primi obiettivi della stagione. I tifosi hanno quasi sempre ragione, ma a volte è necessario aspettare sapendo che all’interno della società sono avvenuti dei cambiamenti importanti per il futuro della stessa. FORZA VIOLA

Dopo l’assemblea del Trust, l’auspicio dell’intero mondo neroarancio presto riprenda la macchina organizzativa e si possa comunicare un rilancio delle attività dell’importante compagine cestistica di Reggio Calabria.