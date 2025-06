La Pallacanestro Viola in fase di restyling prova ad alzare l’asticella

La Pallacanestro Viola ha concluso la sua stagione al primo turno Play Off contro Monopoli. Fasi finali vinte da Piazza Armerina, promossa in serie B nazionale. Il canestro allo scadere dei siciliani contro Avellino ha chiuso il campionato con i festeggiamenti del reggino Marco Laganà e della sua squadra.

Cosa succede in città?

Nel frattempo a Reggio Calabria tra rumors, diversi annunci e vari interrogativi si procede con un restyling societario e di conseguenza del roster, dello staff tecnico e del quadro dirigenziale.

Leggi anche

La conferma indiscussa è quella del capitano. La compagine ripartirà proprio dal giocatore la cui assenza ha probabilmente deviato la direzione della società neroarancio. Manu Fernandez alle prese con una piena riabilitazione, dopo il tremendo infortunio al ginocchio intercorso al PalaTracuzzi di Messina tra piscina e palestra, tornerà ad entusiasmare il pubblico del PalaCalafiore.

Staff tecnico e quadro societario

Un primo annuncio dovrebbe essere quello del vice allenatore, oltre alla conferma di Giulio Cadeo come head coach: Giuseppe Cotroneo dopo la straordinaria cavalcata della sua Dierre interrotta a pochi passi dal traguardo solo in gara 3 della finale contro Catania, potrebbe approdare nella società in via “riqualificazione” del nuovo General Manager Fortunato Vita. Il posto di direttore sportivo verrà ricoperto da un veterano della palla spicchi: Vincenzo Meduri, già giocatore e grande conoscitore dell’intero ambiente cestistico, non solo locale.

Il quadro dirigenziale è in fase di elaborazione. Molto può dipendere dalla maggioranza delle quote che sarebbero passate ad un Main Sponsor. Il Supporters Trust e l’attuale presidente della società Carmelo Laganà avranno un ruolo da protagonisti, ma diverso rispetto alla passata stagione.

Il roster del prossimo campionato

Insieme a Fernandez nel campionato 2025/2026, dovrebbero essere confermati Simonetti ed Ani. Probabilmente col nuovo assetto societario si passerà al basket mercato che vive un momento di calma apparente.