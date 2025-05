Il futuro della Redel Viola. Il progetto continuerà con Cadeo?

La stagione della Redel Viola si è conclusa in gara 2 contro Monopoli. L’aver raggiunto i quarti di finale di Play Off è stato frutto della prima fase di campionato, quando tutto girava bene. I play in gold si sono dimostrati invece un vero e proprio tracollo sportivo.

Dopo l’ennesima partita persa, quella più pesante e decisiva contro i pugliesi non è si è svolta alcuna conferenza. Al vuoto ed il silenzio della sala stampa non corrisponde quello dei social. I tifosi neroarancio da un po’ di tempo si espongono e chiedono spiegazioni, offrendo spesso soluzioni, già dopo le sconfitte rimediate durante la seconda fase.

Molti di loro affermano in modo chiaro: l’allenatore andava esonerato. Le scelte tecniche successive al fatale infortunio di Fernandez, in riferimento anche dei nuovi acquisti, non sono state apprezzate da gran parte dei fan e followers. Giulio Cadeo è stato chiamato a creare e formare un gruppo e come dichiarato dal presidente Laganà ad inizio stagione, si ambiva alla promozione in Serie B nazionale.

I vari rumors in casa neroarancio che si pronuncerà la prossima settimana, invece fanno presagire ad una conferma dell’head coach con un roster rafforzato in grado di esprimere maggiore peso sul prossimo campionato. Un’altra possibile novità che muterebbe ulteriormente lo scenario potrebbe essere l’acquisto di un titolo di una squadra di B nazionale che non si iscriverà? Ancora molto presto, solo per considerare le varie ipotesi. Il futuro prossimo della Pallacanestro Viola dovrà essere scritto facendo sicuramente tesoro anche e soprattutto dell’ultimo anno di gioco.