Basket Serie B, Playoff: la Viola perde gara 2 e dice addio al sogno promozione. Risultati quarti di finale

Sugli altri campi, Angri sbanca il Paladelmauro di Avellino e riporta la serie con la Scandone in parità

Si è conclusa gara 2 dei playoff di Serie B Interregionale, divisioni H e G.

Al Palacalafiore di Reggio Calabria la Redel Viola si gioca la sua ultima chance di continuare la corsa alla promozione contro la corazzata Manelli Basket Monopoli degli ex Vitale e Aguzzoli. Ritmi altissimi ed equilibrio tra le due squadre per tutta la gara, ma nel finale cinismo e concretezza regalano ai monopolesi la vottoria che chiude la serie sul 2-0.

Sugli altri campi, in attesa del derby siciliano tra Milazzo e Messina in campo domani sera, Angri sbanca il Paladelmauro di Avellino e riporta la serie con la Scandone in parità.

Di seguito i risultati di gara 2.

Risultati quarti di finale – gara 2

Redel Viola – Manelli Basket Monopoli 70-76

Basket School Messina – Svincolati Milazzo (gara 2 domani alle 20.30)

Lions Bisceglie – Siaz Piazza Armerina 69-75

Felice Scandone Avellino – Angri Pallacanestro 66-74

Risultati quarti di finale complessivi

Manelli Basket Monopoli – Redel Viola 2-0

Svincolati Milazzo – Basket School Messina 1-0 (gara 2 domani)

Siaz Piazza Armerina – Lions Bisceglie 2-0

Angri Pallacanestro – Felice Scandone Avellino 1-1