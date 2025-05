La Redel Viola perde gara 2 Play Off contro Monopoli

La Pallacanestro Viola ha affrontato in gara 2 dei quarti di finale dei Play-Off di Serie B interregionale 2024/2025 la Manelli Monopoli, tra le mura amiche. La sconfitta rimediata al PalaCalafiore significa stagione conclusa per i neroarancio.

PRIMO QUARTO

I primi due punti sono di Pazin, risponde Stamatis. Vitale in coast to coast per il 4 a 2. Preira schiaccia per il 4 pari. Idiaru per il +2, risponde Pazin. Idiaru da sotto canestro. Milosevic dalla lunga distanza. Vitale piazza la tripla del +4. Boniciolli subisce antisportivo. Boniciolli, uno su due al tiro. Spatti per il +5. Coach Cadeo chiama Time Out. Spatti dalla lunetta, zero su due. A Paulinus risponde Spatti. Preira dalla lunetta, uno su due. Cessel dalla lunetta, uno su due. Feruglio dalla lunetta, uno su due. Cessel per il – 4 neroarancio. Vitale dalla lunetta, due su due. La tripla di Simonetti chiude la prima frazione sul 17 a 20 per gli ospiti.

SECONDO QUARTO

Calisi da tre. Dell’Anna in sospensione. Spatti dalla lunetta sbaglia il libero a sua disposizione. Feruglio per il +6 di Monopoli. Calisi dalla lunga distanza. Tripla di Stamatis. Simonetti realizza. Coach Ostuni chiama Time Out. Simonetti segna il tiro supplementare. Milosevic per il +7, risponde Simonetti. Preira uno su due dalla lunetta. Boniciolli dalla lunga distanza per il -3 della Viola. Boniciolli, uno su due dalla lunetta. Preira dalla lunetta, due su due. Tripla di Milosevic. Paulinus in penetrazione. Stamatis va a canestro. Si va all’intervallo lungo sul 35 a 38 per Monopoli.

TERZO QUARTO

Paulinus per i neroarancio. Pazin per il 37 a 40. Simonetti per il 40 pari. Spatti in sospensione. Preira dalla lunetta, due su due. Boniciolli per il -2. Pazin dalla lunga distanza, risponde Simonetti. Vitale dalla lunga distanza per il +6 a 4:41 dal termine. Milosevic guadagna la lunetta, due su due. Simonetti per il -6 dei neroarancio. Paulinus per il 48 a 52. Ani da tre per il -1. Vitale dalla lunetta, uno su due. Preira per per il +4, risponde Idiaru. Calisi dalla lunetta, due su due. Ancora Calisi dalla lunga distanza. Si va all’ultimo quarto sul 53 a 60.

ULTIMO QUARTO

La tripla di Ani vale il -4. Paulinus recupera palla e realizza. Coach Ostuni chiama Time Out. Calisi dalla lunga distanza. Coach Cadeo chiama Time Out. Donati dalla lunetta, uno su due. Paulinus da sotto canestro per il -2 a 5:38 dal termine. Spatti dalla lunga distanza. Simonetti per il -3. Diversi tentativi di tiro per i neroarancio. 63 a 66 a 2 minuti dal termine. Milosevic dalla lunetta, uno su due. Cessel in gancio. Vitale da tre. Vitale guadagna la lunetta, due su due. Tripla di Ani. Pazin due su due ai liberi. Coach Cadeo chiama Time Out. Stamatis segna in penetrazione. Coach Ostuni chiama Time Out. Pazin dalla lunetta due su due. Risultato finale 70 a 76. Con la sconfitta in gara 2 contro Monopoli si chiude la stagione neroarancio.

Il tabellino

Redel Reggio Calabria – Manelli Basket Monopoli 70 – 76 (17-20,18-18,18-22,17-16)

Redel Viola Reggio Calabria: Idiaru 6, Ani 9, Paulinus 12, Simonetti 18, Boniciolli 7, Mazza NE, Cessel 5, Donati 3, Stamatis 9, Dell’ANna 2, Pes NE, Bangu 0. Allenatore Cadeo

Manelli Basket Monopoli: Casato NE, Aguzzoli 0, Pazin 16, SPatti 11, Feruglio 3, Calisi 14, Preira 10, Vitale 14, Miloseivc 5, Formica 0. Allenatore Ostuni

Arbitri: i signori Mauro Sacco di Salerno e Luca Moriello di Marcianise.