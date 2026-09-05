64 milioni per l’Aeroporto di Reggio, Vecchio (Confindustria Rc): ‘Grazie a Occhiuto e Cannizzaro’

'Le grandi scommesse non sono finite e contemplano il ruolo sempre più incisivo e nevralgico che l’aeroporto reggino potrà assumere nel contesto della Calabria meridionale, dell’area dello Stretto e della Sicilia orientale'

“Non è certamente un plauso di circostanza quello che sento di rivolgere al presidente della Regione Roberto Occhiuto ed al sindaco di Reggio Francesco Cannizzaro perché, con dati alla mano, stanno disegnando un nuovo volto dell’Aeroporto Tito Minniti consegnando all’intera comunità una struttura moderna ed all’avanguardia, di cui andare orgogliosi.

Sessantaquattro milioni di euro rappresentano un investimento cospicuo per infrastrutture, sicurezza, viabilità e innovazione tecnologica. Un passaggio fondamentale per pensare sempre più in grande il ‘Tito Minniti’; il suo potenziamento, l’ampliamento delle infrastrutture e quello sviluppo che a lungo è stato atteso e che adesso è sempre più a portata di mano”.

Confindustria Reggio Calabria: “Investimenti destinati ad aprire nuovi scenari”

Così, il presidente di Confindustria Reggio Calabria, ing. Domenico Vecchio, aggiungendo:

“Nelle ultime ore, si sono alzate preoccupazioni certamente comprensibili sulla cancellazione di alcuni voli internazionali dal e per il ‘Tito Minniti’. Ma questo Piano – così come annunciato e prospettato dal sindaco Cannizzaro e dal presidente Occhiuto – è destinato a schiudere nuovi scenari in termini di aumento di capacità dello scalo; di qualificazione dei servizi e di flussi turistici che si preannunciano ancora più dinamici”.

Il ruolo strategico dell’Aeroporto dello Stretto

Sottolinea il presidente Vecchio: “Ma le grandi scommesse non sono finite e contemplano il ruolo sempre più incisivo e nevralgico che l’aeroporto reggino potrà assumere nel contesto della Calabria meridionale, dell’area dello Stretto e della Sicilia orientale.

In questa prospettiva – dalle grandi ricadute turistiche, economiche e non solo – si inserisce perfettamente il progetto del pontile dell’aeroporto destinato a collegare direttamente Reggio e Messina ed è un ulteriore tassello che va a qualificare l’area integrata dello Stretto”.