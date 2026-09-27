Il patron Lotito al Granillo. Questa mattina ha incontrato il sindaco Cannizzaro

Avevamo anticipato nei giorni scorsi la presenza al Granillo di due ex amaranto come Fulvio Simonini e Simone Giacchetta. Ma per la sfida tra Reggina e Nuova Igea Virtus ci sarà anche un altro ospite particolarmente atteso. Sugli spalti sarà infatti presente il patron Claudio Lotito, che assisterà per la prima volta dal vivo in questa stagione a una partita della Reggina.

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Il patron amaranto e presidente della Lazio, questa mattina, ha incontrato il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro. Nel pomeriggio i due saranno insieme al Granillo per seguire il confronto al vertice del girone I di Serie D tra la formazione allenata da Marco Marchionni e la Nuova Igea Virtus.

La presenza di Lotito arriva in occasione di uno degli appuntamenti più attesi di questo avvio di campionato, con lo stadio pronto a riempirsi e l’entusiasmo della tifoseria tornato su livelli importanti dopo l’ottimo avvio degli amaranto.

Al Granillo anche Simonini e Giacchetta

A rendere ancora più particolare il pomeriggio, come già scritto in altra pagina del nostro giornale, ci saranno anche Fulvio Simonini e Simone Giacchetta, due protagonisti di epoche diverse della storia della Reggina. Simonini è rimasto nel cuore dei tifosi soprattutto per il gol realizzato al debutto contro il Messina al Celeste, decisivo per la vittoria nel derby. Giacchetta, invece, ha accompagnato in campo una delle fasi più importanti della storia amaranto, partecipando alla scalata dalla Serie C fino alla storica promozione in Serie A.