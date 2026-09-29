Calcio, serie C: pronto al ritorno in panchina il reggino Mimmo Toscano?

Potrebbe essere arrivata al capolinea l’avventura di Alessandro Birindelli sulla panchina del Novara. Il pesante ko interno contro l’Ospitaletto, l’ultimo di una serie di risultati negativi, avrebbe messo in discussione la posizione dell’allenatore.

Gli azzurri hanno raccolto appena 6 punti nelle prime sette giornate di campionato, frutto di una sola vittoria, tre pareggi e tre sconfitte. Un rendimento che avrebbe spinto la società a valutare un cambio tecnico.

Il nome in cima alla lista sarebbe quello di Mimmo Toscano, allenatore reggino, considerato uno specialista in promozioni. Il tecnico ha già un passato importante a Novara: nella stagione 2013-14 guidò infatti gli azzurri alla promozione dalla Serie C alla Serie B.

Secondo quanto riportato da Goalnews24, la trattativa sarebbe in una fase avanzata. Le parti starebbero lavorando sugli ultimi dettagli burocratici prima di arrivare all’eventuale ufficializzazione.

Sul tavolo ci sarebbe un accordo biennale, con un contratto valido fino al 2028. Per Toscano si tratterebbe di un ritorno in una piazza già conosciuta, chiamato a rilanciare una squadra alla ricerca di una svolta dopo un avvio di stagione complicato.