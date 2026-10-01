Reggina: in tre ancora fuori. La situazione degli infortunati e i tempi di recupero

La Reggina prepara la sesta giornata di campionato con l’obiettivo di proseguire una marcia fin qui perfetta. Dopo cinque vittorie consecutive, gli amaranto saranno impegnati domenica 4 ottobre, alle 15.30, contro il Trapani allo stadio “Antonino Cardinale” di Capaci. Una gara che, con ogni probabilità, si disputerà a porte chiuse.

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Trapani-Reggina, insidia dopo il cambio in panchina

La classifica racconta due situazioni completamente opposte, ma guai a considerare già scritto il risultato. Il Trapani ha vissuto un avvio di stagione complicatissimo, condizionato anche dai cinque punti di penalizzazione e da quattro sconfitte consecutive. Un percorso che ha portato il club del presidente Valerio Antonini all’esonero di Salvatore Aronica e all’arrivo in panchina di Giuseppe Misiti. Il cambio ha prodotto subito una reazione: alla prima con il nuovo tecnico reggino, i granata hanno conquistato il primo successo stagionale, imponendosi per 1-0 sul campo del Ragusa grazie alla rete di Jallow.

Per la Reggina sarà quindi una trasferta da affrontare con grande attenzione. Gli amaranto arrivano però all’appuntamento con una consapevolezza sempre maggiore nei propri mezzi, rafforzata dai risultati e da una condizione fisica che ha consentito alla squadra di Marchionni di mantenere un rendimento elevato anche nelle gare più combattute.

Reggina, Guida torna pienamente a disposizione

Le indicazioni più interessanti arrivano dall’infermeria. La scorsa settimana Michele Guida è tornato a disposizione ed è stato anche portato in panchina contro la Nuova Igea Virtus, pur senza essere utilizzato. Adesso l’attaccante può considerarsi pienamente recuperato. Restano invece da valutare i tempi di rientro degli altri indisponibili. Alla vigilia dell’ultima gara, mister Marco Marchionni aveva fatto il punto della situazione: “Abbiamo recuperato Guida, c’è Franchini che ne avrà ancora per un pò e Reis starà fuori per altri dieci giorni. Il recupero di Palmieri è ancora lungo“.

Il problema di Franchini sembrava inizialmente risolvibile in tempi abbastanza brevi, ma il centrocampista necessita ancora di qualche settimana prima di poter tornare completamente a disposizione. Per Reis, invece, la previsione formulata da Marchionni lascia pensare a un possibile rientro già dalla prossima settimana. Se il percorso di recupero procederà senza intoppi, potrebbe tornare tra i convocabili in occasione della gara interna contro la Vibonese.

Più lungo il percorso di Andrea Palmieri. Il calciatore, dopo la frattura alla clavicola sinistra, è stato sottoposto il 2 settembre a un intervento chirurgico perfettamente riuscito. Il club aveva precisato che i tempi di recupero sarebbero stati definiti attraverso i successivi controlli radiografici. Solitamente il recupero totale tra infortunio e condizione fisica prevede almeno 60 giorni.

La certezza quindi, per il momento, è che a Capaci mister Marchionni potrà contare nuovamente su Guida, mentre Franchini, Reis e Palmieri restano calciatori da recuperare. Una Reggina quasi al completo si prepara così a un’altra trasferta delicata, contro un Trapani che prova a ripartire dopo settimane difficili e che proprio con l’arrivo di Misiti sembra aver trovato la prima scossa della stagione.