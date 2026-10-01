Reggina: il sindaco Cannizzaro sul bando per l’assegnazione del centro sportivo S. Agata

Il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro è intervenuto a “Reggio Politik” in onda su RTV. Tra i tanti argomenti trattati, anche quello riguardante la Reggina e il centro sportivo S. Agata, ancora in attesa del bando: “Mi chiedo come mai qualcuno si è agitato che Claudio Lotito abbia partecipato alla vittoria di Roscioli. Quando l’amministrazione comunale precedente andava negli spogliatoi con Ballarino o camminavano a braccetto sul corso Garibaldi… Io sono orgoglioso che oggi il presidente della Reggina sia anche un parlamentare della Repubblica e nell’esercizio delle sue funzioni ha partecipato a quelli che sono i festeggiamenti di una grande vittoria.

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Quando ci fu la conferenza stampa di presentazione della nuova Reggina, il sottoscritto dichiarò che quella sarebbe stata la prima e l’ultima alla quale avrei partecipato e così è stato. Oviamente vado allo stadio, ho fatto l’abbonamento insieme alla giunta e con tutti quei consiglieri appassionati di calcio. Poi è arrivato Lotito e sono stato con lui perchè oltre a essere il presidente della Reggina è un collega parlamentare e un carissimo amico personale. Non entro nel merito della attività della società e quindi le so dire poco, rispetto invece al bando per l’assegnazione del centro sportivo S. Agata so che gli uffici della Città Metropolitana, su mia indicazione, stanno velocizzando le procedure per la preparazione del bando e immagino che da qui a breve sarà pubblicato”.