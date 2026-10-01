Varapodio, i gemelli Angelo e Domenico superano il concorso in magistratura a 25 anni

Sono tra i più giovani candidati ad aver superato il concorso. I due fratelli gemelli, laureati in giurisprudenza con il massimo dei voti a Reggio Calabria, hanno sostenuto a Roma l'esame orale

Una storia di studio, determinazione e ambizione che parte da Varapodio e arriva fino a Roma. I protagonisti sono Angelo e Domenico Patera, gemelli, nati l’8 marzo 2001, che a soli 25 anni hanno superato il concorso in magistratura, raggiungendo un traguardo di grande prestigio.

Un percorso universitario brillante

Angelo e Domenico hanno seguito un percorso universitario brillante e condiviso. Nel luglio 2024, a soli 23 anni, hanno conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza a Reggio Calabria, entrambi con il massimo dei voti.

Dopo la laurea è iniziata la preparazione al concorso per la magistratura, una delle selezioni più impegnative per chi intraprende il percorso professionale nel mondo della giustizia.

Nel mese di giugno, i due fratelli hanno superato le prove scritte del concorso, ottenendo così l’accesso alla fase orale. Il percorso si è concluso lunedì 28 settembre a Roma, dove Angelo e Domenico hanno sostenuto con successo la prova orale, ottenendo votazioni particolarmente elevate.

A rendere ancora più significativo il risultato è la loro età: con appena 25 anni, Angelo e Domenico sono stati tra i candidati più giovani a superare il concorso di magistratura.

Due gemelli, un traguardo raggiunto insieme

La particolarità della loro storia sta anche nell’aver raggiunto insieme questo importante obiettivo. Due gemelli che hanno condiviso il percorso universitario, la preparazione al concorso, le difficoltà e i sacrifici necessari per arrivare a un traguardo così ambizioso.

Una soddisfazione importante per la famiglia Patera e per tutta la comunità di Varapodio, da cui i due giovani provengono, e per il territorio reggino nel quale hanno svolto il loro percorso universitario.

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Da Varapodio al mondo della magistratura

Per Angelo e Domenico si apre ora una nuova fase professionale, dopo un percorso che, in poco più di due anni dalla laurea, li ha portati a raggiungere uno degli obiettivi più ambiti per un giovane laureato in Giurisprudenza.

Due fratelli, due gemelli, un unico percorso e un traguardo raggiunto insieme: a 25 anni Angelo e Domenico Patera entrano così nel mondo della magistratura, portando con sé l’orgoglio della loro famiglia edella comunità di Varapodio.