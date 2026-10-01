Dierre, Lo Storto: ‘Vittoria di carattere. Marcone? Importante per questa categoria’

Inizia con il piede giusto l’avventura della Dierre Reggio Calabria. Dopo la prima vittoria stagionale ottenuta contro Trapani, il coach dei reggini, Dario Lo Storto, ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi. Un esordio che ha regalato subito due punti importanti, ma anche indicazioni preziose su cui lavorare.

“Siamo partiti bene“, esordisce il tecnico. “È stata una partita intensa, l’avevamo preparata abbastanza bene. Il pubblico è stato un bel pubblico, caldo e importante. Per tre quarti abbiamo espresso una bella pallacanestro, intensa, precisa“. Tuttavia, c’è stato un momento di calo: “Nell’ultimo quarto abbiamo avuto qualche disattenzione, loro hanno preso un po’ di inerzia grazie anche al loro pubblico. È stata una partita un po’ più complicata nel finale, ma era tutto sotto controllo“.

Lo Storto non nasconde di apprezzare le sfide punto a punto, che considera fondamentali per la crescita del gruppo: “A me piace giocare partite punto a punto che ti abituano a gestire alcuni possessi che altrimenti non avresti possibilità di fare“.

Uno dei protagonisti assoluti della gara è stato Marcone, che fino all’ultimo momento era in dubbio a causa di un problema ad un piede. “Io lo conoscevo, sapevo che era un super giocatore”, sottolinea il coach. “Ha avuto questo problemino e l’abbiamo tenuto a riposo per una settimana e mezzo. Siamo stati fortunati e bravi con lo staff medico a rimetterlo in piedi: ci ha aiutato tanto in questa partita“.

Il coach ha anche commentato i risultati delle altre partite, soffermandosi sulla “rivelazione” Catania: “Conosco poco, piano piano mi sto informando e seguendo. Catania è un’ottima squadra, ha battuto Cefalù all’esordio,per cui è sì una rivelazione, ma non così tanto. Credo che in questo campionato ogni partita sarà sé e potrebbe vincere chiunque“.

Infine, un pensiero alla prossima sfida: “Giochiamo con Nova e penso uguale: sarà una partita intensa, loro corrono tanto e hanno un giocatore, Panna, che conosco abbastanza. Sarà un match difficile“.

La Dierre ha iniziato col piede giusto, ma il campionato è lungo e il coach Lo Storto lo sa bene. La mentalità è già quella delle grandi occasioni: testa bassa, lavoro e concentrazione.