Calciomercato: dopo il cambio alla guida tecnica, il Gela si rinforza con un ex Reggina

Il Gela è partito con la penalizzazione di un punto, in queste prime cinque giornate ha conosciuto ben tre sconfitte, poi una vittoria e un pari. Troppo poco per la società che ha deciso dopo la battuta d’arresto con il PraiaTortora di sollevare dall’incarico il tecnico Fabio Comandatore e il Direttore Sportivo Marco Cammarata. Il primo sostituito dall’esperto Pippo Romano, il secondo dal Ds da Aurelio Lo Bianco. Arriva anche un nuovo rinforzo per la difesa, l’ex Reggina Francesco Desiato, già avversario degli amaranto in questa stagione, per la breve parentesi con il Modica, anche se non ha partecipato alla partita vinta dagli amaranto, essendo stato collocato in panchina.

Il comunicato

“Il Gela Calcio è lieto di comunicare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive di FRANCESCO DESIATO, difensore classe 2005, che entra ufficialmente a far parte della rosa biancazzurra.

Indossata la maglia della Turris in Serie C e della Reggina in Serie D nella precedente stagione, il suo arrivo in casa Gela Calcio è la prima risposta del lavoro avviato dalla nuova area tecnica, impegnata nell’analisi dell’attuale rosa e nella definizione degli interventi necessari per il conseguimento degli obiettivi prefissati“.