Siracusano: ‘Io e Cannizzaro i fratelli del Ponte. Lavoriamo per l’avvio dell’opera’

Il Ponte sullo Stretto torna al centro del dibattito politico con le parole di Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia e sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, intervenuta ai microfoni di CityNow.

Un messaggio chiaro, che lega il futuro dell’infrastruttura alla battaglia politica portata avanti negli anni dal centrodestra e al ruolo del territorio reggino. “Siamo stati sempre i fratelli del ponte in Parlamento, stiamo lavorando con grande determinazione per portare a termine l’avvio di quest’opera”, ha dichiarato Siracusano.

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Il Ponte e l’iter dell’opera: “È il progetto più contestato della storia”

La parlamentare ha sottolineato le difficoltà affrontate nel percorso amministrativo e politico che accompagna la realizzazione del collegamento stabile tra Calabria e Sicilia.

“È un processo complicato, perché è l’opera con più ostruzionismo, più contestata della storia”, ha spiegato Siracusano, evidenziando come il progetto sia stato oggetto di numerosi confronti e osservazioni.

Secondo la deputata, il lavoro svolto negli ultimi mesi ha consentito di integrare le richieste emerse durante l’iter:

“Tutti i documenti sono stati fatti, tutte le eccezioni sono state recepite e sono stati integrati i documenti, per cui ce la faremo”.

Il legame con Cannizzaro e la partita del territorio

Le parole di Siracusano arrivano in una fase in cui il Ponte sullo Stretto rappresenta uno dei temi centrali dell’agenda politica calabrese e reggina. Un’opera che il centrodestra indica da anni come strategica per lo sviluppo del Mezzogiorno e che continua a dividere il dibattito pubblico tra sostenitori e contrari.

Nel confronto politico locale, il tema si intreccia anche con il percorso amministrativo avviato dal sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, con Forza Italia che rivendica un ruolo nella spinta verso una maggiore centralità del territorio nelle grandi opere.

“Viva il Ponte”: il messaggio finale di Siracusano

La deputata ha concluso il suo intervento con un messaggio rivolto alle prospettive economiche legate alla realizzazione dell’infrastruttura.

“Partiremo con quest’opera che darà uno slancio economico inquantificabile ai nostri territori. Viva il ponte!”.

Un tema destinato a restare al centro del confronto politico nei prossimi mesi, mentre prosegue l’iter istituzionale del progetto e il dibattito sulle ricadute per Calabria e Sicilia.