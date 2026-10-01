Suppletive, gli auguri di Confindustria Reggio a Roscioli: ‘Sia un percorso a sostegno della crescita’
"Buon lavoro con l’auspicio che questo nuovo incarico possa segnare un percorso parlamentare a sostegno della crescita, dell’occupazione e della coesione sociale del territorio reggino" così il presidente Vecchio
01 Ottobre 2026 - 10:23 | Comunicato Stampa
“A nome degli industriali reggini che mi onoro di rappresentare, rivolgo al neo parlamentare Fabio Roscioli gli auguri di buon lavoro e l’auspicio che questo nuovo incarico possa segnare un percorso parlamentare a sostegno della crescita, dell’occupazione e della coesione sociale del territorio reggino”.
Sono queste le dichiarazioni in una nota stampa del presidente di Confindustria Reggio, ing. Domenico Vecchio, che prosegue:
“Un territorio, il nostro, dalle tante potenzialità ma ugualmente complesso dove alle sfide di sempre – infrastrutture, strutture, servizi e mobilità – si aggiungono quelle della modernità e delle nuove tecnologie che, in particolare, coinvolgono i nostri giovani”.
Roscioli e il legame con il territorio
“In occasione della presentazione ufficiale, Fabio Roscioli si era detto onorato di continuare a fare quello che già naturalmente faceva per questo territorio dove un forte presidio è rappresentato dal presidente della Regione e dal sindaco di Reggio. Ebbene- rilancia il presidente Vecchio- oggi si è nella fase operativa e Fabio Roscioli potrà essere ponte dei tanti progetti di rilancio del territorio; ponte, soprattutto, di un più ampio progetto politico che in questi anni ha fatto della Calabria uno dei motori dell’agenda nazionale”.
Le sfide indicate da Confindustria Reggio
Il presidente Vecchio richiama le tante sfide che coinvolgono anche gli industriali calabresi e reggini:
- sostegno alle imprese e ai professionisti;
- lotta al fenomeno dello spopolamento e all’emigrazione giovanile e nuove opportunità di lavoro da offrire proprio alle nuove generazioni;
- ancora, valorizzazione del porto di Gioia Tauro, porta dell’Europa.
“Ebbene, grazie al percorso nel tempo condiviso con il presidente Occhiuto e con l’onorevole Cannizzaro, oggi sindaco, il neo deputato Roscioli – fa presente il presidente Vecchio- va a rafforzare il legame tra la coalizione di governo nazionale e le istanze del territorio, contribuendo ad un nuovo racconto della Calabria, non più fanalino di coda ma risorsa strategica su cui investire. Un racconto- rivendica il presidente Vecchio- al quale hanno contribuito anche gli industriali calabresi con ‘Agenda Calabria’, un piano di sviluppo industriale che ha visto una proficua collaborazione con la regione Calabria e si è tradotto in misure e bandi specifici per la promozione di settori strategici”.
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