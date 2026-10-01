Suppletive, gli auguri di Confindustria Reggio a Roscioli: ‘Sia un percorso a sostegno della crescita’

Sono queste le dichiarazioni in una nota stampa del presidente di Confindustria Reggio, ing. Domenico Vecchio, che prosegue:

“In occasione della presentazione ufficiale, Fabio Roscioli si era detto onorato di continuare a fare quello che già naturalmente faceva per questo territorio dove un forte presidio è rappresentato dal presidente della Regione e dal sindaco di Reggio. Ebbene- rilancia il presidente Vecchio- oggi si è nella fase operativa e Fabio Roscioli potrà essere ponte dei tanti progetti di rilancio del territorio; ponte, soprattutto, di un più ampio progetto politico che in questi anni ha fatto della Calabria uno dei motori dell’agenda nazionale”.