Gianluca Atzori su Di Lorenzo: ‘Il mio ricordo alla Reggina? Anche un cieco…’

Gianluca Atzori e Giovanni Di Lorenzo. Il tecnico di Collepardo a CalcioNapoli24 sull’esperienza vissuta insieme alla Reggina: “Un mio ricordo su Di Lorenzo alla Reggina? Giovanni per l’età che ha, a 33 anni è ancora in grado di poter dare il meglio di sé. La sua più grande caratteristica è quella di essere un martello, un’applicazione in allenamento. A Reggio Calabria notavo con quanta applicazione si allenava. Se oggi riesce a fare 60 partite per così tanto tempo vuol dire che è sempre stato un professionista anche nella testa. Anche un cieco avrebbe visto che quel giocatore sarebbe diventato un grandissimo calciatore.

Tanti allenatori fanno fatica a mettere dentro i giovani, temono l’esonero o la critica. Di Lorenzo invece dava garanzie che neanche uno grande dava. Tante società ed allenatori non hanno il coraggio di far esordire i giovani. Tante carriere si sono fermate prima, per fortuna per Di Lorenzo non è andata così.

Lui è stato bravo, i meriti sono tutti suoi. Per le qualità e per l’educazione che aveva. Oggi quando lo vedo con la fascia di capitano mi sento orgoglioso. In pochissimi suoi colleghi ho trovato la sua educazione, questo fa la differenza. Era un ragazzo così bravo ed educato che la fascia da capitano gli sta bene“.