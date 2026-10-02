Il reggino Misiti contro la Reggina: il precedente non è confortante per gli amaranto

Reggino di Catona, una discreta carriera da calciatore e quella promozione dalla Serie C2 alla C1 con il Vittoria di Nevio Orlandi, prima di un percorso professionale sviluppato soprattutto in Sicilia. Per Giuseppe Misiti l’esordio sulla panchina del Trapani non poteva iniziare meglio. Domenica scorsa è arrivato subito il primo successo, con i granata capaci di conquistare i primi tre punti della stagione. Adesso, però, per il tecnico reggino arriva una partita inevitabilmente diversa dalle altre. Domenica si troverà di fronte la Reggina, squadra della sua città e società nella quale ha lavorato anche all’interno del settore giovanile.

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Misiti e quel precedente contro la Reggina

Una sfida dal sapore particolare, anche se per Misiti non sarà la prima volta da ex contro gli amaranto. Già nella passata stagione, alla guida del Gela, il tecnico era riuscito a fermare la Reggina sullo 0-0. Un risultato importante per i biancazzurri, poi accompagnati verso la salvezza, e allo stesso tempo una delle frenate che pesarono sulla corsa degli amaranto verso il primo posto.

Domenica le strade si incroceranno nuovamente. Misiti proverà a dare continuità alla vittoria ottenuta al debutto con il Trapani, mentre la Reggina arriverà all’appuntamento forte di cinque successi consecutivi, del primato in classifica e con l’obiettivo di conquistare la sesta.