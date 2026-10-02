Ponte sullo Stretto: Ciucci: ‘Nessun slittamento, non all’ordine del giorno Cipess’

“La riunione di stamattina al Ministero è stata molto importante per definire i prossimi passi. Abbiamo analizzato la documentazione in vista dell’esame del Cipess , che non era all’ordine del giorno del 6 ottobre, ma previsto successivamente. Quindi non c’è alcuno slittamento”.

Così all’ANSA l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci.

“In merito ad alcune indiscrezioni circolate sulla stampa, ribadisco è priva di fondamento l’affermazione che alcuni dipendenti stiano per lasciare la Stretto di Messina. Siamo un’azienda coesa e determinata verso l’obiettivo che ci è stato affidato dal Parlamento e dal Governo di realizzare il ponte sullo Stretto di Messina”, ha sottolineato l’ad commentando l’ipotesi avanzata da alcuni media su altre uscite dalla società dopo quella avvenuta nei giorni scorsi del direttore tecnico Valerio Mele passato all’Anas per assumere l’incarico di Chief operating officer .