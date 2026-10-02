Trapani-Reggina: non ci sarà la conferenza stampa di mister Marchionni. Le motivazioni

La Reggina si prepara alla delicata trasferta contro il Trapani, gara in programma sul neutro di Capaci e a porte chiuse. Gli amaranto arrivano all’appuntamento in grande condizione, forti di cinque vittorie consecutive e del successo ottenuto nello scontro diretto contro la Nuova Igea. Percorso opposto, almeno fino all’ultimo turno, per il Trapani: i granata, infatti, hanno conquistato a Ragusa la prima vittoria stagionale dopo quattro sconfitte di fila.

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Alla vigilia della sfida non ci sarà però la consueta conferenza stampa pre-partita di Marco Marchionni. Il tecnico amaranto affiderà le proprie considerazioni esclusivamente ai canali ufficiali del club.

La società ha spiegato così la scelta

“Causa esigenze logistiche legate alla trasferta di Capaci, questa settimana la disamina pre-partita di mister Marchionni verrà affidata ai microfoni ufficiali del club“.