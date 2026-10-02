Rissa fra giovanissimi e il video postato sui social, Fragomeni: ‘Siderno ripudia la violenza’

“Le terrificanti immagini dell’aggressione da parte di un gruppo di ragazzini ai danni di un loro coetaneo sono tutto ciò che non rappresenta la nostra città. Sin da quando ho visto il video ho preso contatto con le Forze dell’Ordine, che già da subito sono intervenute, indagando sull’accaduto e identificando gli aggressori”.

Lo ha scritto sui social la sindaca di Siderno Mariateresa Fragomeni.

Fragomeni: “Importante condannare quanto successo”

“Sappiamo bene che sono tempi complessi, che la mancanza di riferimenti e le difficoltà possono portare a compiere gesti di cui ci si pentirà per tutta la vita. È però importante condannare, senza alcun distinguo, quanto successo affinché non succeda mai più.

Come istituzioni continueremo, in sinergia con le Forze dell’Ordine, a vigilare su ogni fenomeno di devianza, ma per prevenirli ci appelliamo al contributo indispensabile delle famiglie, della scuola e di tutte le agenzie educative“.

“Siderno ripudia la violenza”

“Siderno ripudia la violenza e ogni forma di prevaricazione!“.