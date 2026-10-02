City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Siderno, identificati i ragazzini coinvolti nell’aggressione al coetaneo: hanno tra i 13 e i 16 anni

Il ragazzo di nazionalità indiana è stato accerchiato dai coetanei che lo hanno colpito con schiaffi, pugni e calci. La scena è stata ripresa e postata sui social

02 Ottobre 2026 - 17:26 | Comunicato stampa

carabinieri ()

Sono stati tutti identificati i ragazzini, che avrebbero tra i 13 ed i 16 anni, autori di un’aggressione ai danni di un loro coetaneo di nazionalità indiana avvenuta a Siderno, nella Locride, sul lungo il centrale Corso della Repubblica, e il cui video è diventato virale sui social.

La loro posizione è ora al vaglio della Procura per i minorenni di Reggio Calabria.

Leggi anche

Il video dell’aggressione diventato virale

Nel video si vedono gli aggressori che dopo avere accerchiato il ragazzino lo insultano ripetutamente e poi lo colpiscono con schiaffi, pugni e calci. La violenta aggressione fisica è stata ripresa da qualcuno dei giovanissimi presenti.

Il video, rimbalzato nel giro di poche ore sulle chat e sui social, ha provocato sdegno e condanna in tutta la Locride.

Indagano i Carabinieri

Sull’episodio stanno indagando i carabinieri.

Fonte: Ansa Calabria

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Siderno Cronaca
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?