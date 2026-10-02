Siderno, identificati i ragazzini coinvolti nell’aggressione al coetaneo: hanno tra i 13 e i 16 anni

Il ragazzo di nazionalità indiana è stato accerchiato dai coetanei che lo hanno colpito con schiaffi, pugni e calci. La scena è stata ripresa e postata sui social

Sono stati tutti identificati i ragazzini, che avrebbero tra i 13 ed i 16 anni, autori di un’aggressione ai danni di un loro coetaneo di nazionalità indiana avvenuta a Siderno, nella Locride, sul lungo il centrale Corso della Repubblica, e il cui video è diventato virale sui social.

La loro posizione è ora al vaglio della Procura per i minorenni di Reggio Calabria.

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Il video dell’aggressione diventato virale

Nel video si vedono gli aggressori che dopo avere accerchiato il ragazzino lo insultano ripetutamente e poi lo colpiscono con schiaffi, pugni e calci. La violenta aggressione fisica è stata ripresa da qualcuno dei giovanissimi presenti.

Il video, rimbalzato nel giro di poche ore sulle chat e sui social, ha provocato sdegno e condanna in tutta la Locride.

Indagano i Carabinieri

Sull’episodio stanno indagando i carabinieri.

Fonte: Ansa Calabria