Caro carburante a Reggio, dove costa meno fare il pieno: i distributori a confronto

A Reggio Calabria il carburante costa meno nei distributori self. La benzina self parte da 1,989 euro al litro e il gasolio self da 2,189. Sono i prezzi comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Tredici impianti su 45 restano entro 1,990 euro per la benzina.

Il prezzo più basso della città è quello del distributore Q8 sulla statale 106, a Pellaro. Dietro, a un solo millesimo di distanza, ci sono dodici impianti Eni e IP, sparsi in tutta la città.

Leggi anche

Dove costa meno la benzina a Reggio Calabria oggi

Nella città di Reggio Calabria 45 impianti hanno comunicato negli ultimi sette giorni un prezzo self per la benzina. Il più basso è 1,989 euro al litro; la media cittadina è 2,108; il più alto arriva a 2,295, in un impianto autostradale sull’A2. Questi sono i tredici distributori self con la benzina a 1,990 euro o meno:

Q8 – SS Pellaro Km 13+500, Pellaro – benzina self 1,989 – gasolio self 2,189 – prezzo comunicato il 1.10

Q8 SS 106 km 13+500, Pellaro 1,989 2,189 1/10 Eni Missori (CAP 89129) 1,990 2,190 30/9 Eni Piazza Calvario 1,990 2,190 30/9 Eni SS 106 Jonica km 11 (direzione sud) 1,990 2,190 30/9 Eni SS 18, località Pentimele 1,990 2,190 1/10 Eni Via Pasquale Andiloro 4 1,990 2,190 30/9 Eni Via Ravagnese 1,990 2,190 30/9 Eni Via Roma 106 1,990 2,190 30/9 Eni Via Sbarre Centrali 310 1,990 2,190 29/9 Eni Via Sbarre Centrali 78 1,990 2,190 30/9 IP SS 18 Tirrena Inferiore (direzione Reggio) 1,990 2,190 30/9 IP Via Ravagnese Superiore 43 1,990 2,190 30/9 IP Via Reggio Campi II tronco 1,990 2,190 30/9

Tutti e nove gli impianti Eni con un prezzo self comunicato hanno gli stessi valori: 1,990 euro la benzina e 2,190 il gasolio. Tra il primo della lista e l’ultimo la differenza è di un solo millesimo di euro.

Gasolio: gli stessi tredici distributori, da 2,189 euro al litro

Il gasolio self più economico di Reggio Calabria costa 2,189 euro al litro, sempre nel Q8 di Pellaro. Seguono, a 2,190 euro, gli stessi dodici impianti Eni e IP della tabella. Per il gasolio la media cittadina self è 2,307 euro, il prezzo più alto 2,499: il divario tra il più economico e il più caro è di 31 centesimi al litro.

Quanto si risparmia davvero (esempio con un pieno da 40 litri)

La scelta che pesa di più è tra self e servito, non tra un distributore self e un altro. In media, a Reggio Calabria il servito costa 12,4 centesimi al litro in più sulla benzina e 12,5 sul gasolio. Su un pieno da 40 litri, cifra puramente d’esempio, sono circa 4,96 euro per la benzina e 5,00 per il gasolio.

Self invece di servito: circa 4,96 euro in meno sulla benzina e 5,00 sul gasolio.

circa 4,96 euro in meno sulla benzina e 5,00 sul gasolio. Il distributore più economico invece della media self: 4,76 euro in meno sulla benzina e 4,72 sul gasolio.

4,76 euro in meno sulla benzina e 4,72 sul gasolio. Il più economico invece del più caro self: 12,24 euro in meno sulla benzina e 12,40 sul gasolio.

Self o servito: il prezzo servito più basso

Il servito più economico per la benzina è 1,990 euro al litro (2,190 il gasolio) all’Eni di piazza Vittorio Veneto, prezzo comunicato il 28 settembre. Segue l’IP di via Cardinale Portanova, con 2,030 euro la benzina e 2,230 il gasolio, comunicati il 29 settembre. La media cittadina del servito è invece 2,232 euro per la benzina e 2,432 per il gasolio.

Reggio Calabria costa più o meno del resto d’Italia?

Costa poco di più. Il 1° ottobre la benzina self a Reggio Calabria costa in media 2,108 euro, contro 2,084 della media nazionale; il gasolio self 2,307 contro 2,285. Il servito è praticamente allineato.

Carburante Reggio Calabria (€/litro) Media Italia (€/litro) Differenza (centesimi) Benzina self 2,108 2,084 +2,4 Benzina servito 2,232 2,226 +0,6 Gasolio self 2,307 2,285 +2,2 Gasolio servito 2,432 2,427 +0,5

Quali marchi costano meno a Reggio Calabria

Tra i marchi con più impianti in città, Eni e IP hanno le medie self più basse. Eni è a 1,990 euro per la benzina in tutti e nove gli impianti; la media IP è 2,070 su otto impianti, di cui tre già a 1,990. Il marchio non basta, però: il distributore più economico della città è un Q8, ma la media dei sette Q8 con prezzo self (2,167) è sopra la media cittadina (2,108).

Marchio Impianti con prezzo self Benzina self, media (€/litro) Gasolio self, media (€/litro) Eni 9 1,990 2,190 IP 8 2,070 2,292 Energas 3 2,136 2,296 Esso 7 2,141 2,340 Pompe bianche 7 2,150 2,322 Tamoil 2 2,154 2,359 Q8 7 2,167 2,387 AP Petroli 1 2,177 2,377 RPetroli (autostrada A2) 1 2,295 2,464

GPL e metano: i prezzi più bassi in città

Per il GPL il prezzo più basso comunicato a Reggio Calabria è 0,789 euro al litro: lo praticano tre impianti, tra cui due Energas, in viale Laboccetta e in via Padova. Segue l’Eni sulla statale 106 Jonica, al km 11, con 0,799. In città solo cinque impianti hanno comunicato il GPL, con una media di 0,833 euro contro 0,756 della media nazionale.

Il metano è disponibile solo in due impianti: l’Edison metano sull’argine sinistro del Calopinace, a 1,965 euro al chilogrammo (prezzo comunicato il 25 settembre), e l’Eni sull’argine destro, a 2,099. La media nazionale è 1,887.

Conviene fare il pieno fuori città?

No. Nella provincia di Reggio Calabria il prezzo self più basso per la benzina è lo stesso della città, 1,989 euro, e lo applicano anche impianti a Bovalino, Gioia Tauro, Monasterace e Sant’Eufemia d’Aspromonte. La media provinciale è 2,097 euro contro 2,108 in città: circa un centesimo al litro, meno di 0,50 euro su un pieno da 40 litri. Il viaggio costa più di quanto si risparmia.

Come controllare il prezzo prima di partire

Apri l’Osservaprezzi carburanti del MIMIT e cerca per comune o per posizione. Scegli il carburante e confronta i prezzi self. Controlla la data in cui il gestore ha comunicato il prezzo: più è recente, più è affidabile. Al distributore verifica il cartello dei prezzi e usa la colonnina self, non il servito.

Meglio evitare gli impianti autostradali: all’impianto sull’A2 compreso nell’elenco del comune la benzina self costa 2,295 euro e il gasolio 2,464, cioè 30,6 centesimi in più rispetto alla benzina più economica della città e 27,5 rispetto al gasolio più economico.

Dati aggiornati al 1° ottobre 2026. I prezzi dei carburanti cambiano ogni giorno: si consiglia di controllare sempre il cartello al distributore.