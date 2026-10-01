Il sindaco Cannizzaro sul Campo Scuola Coni: ‘Finanziamento perso perchè quei geni che c’erano prima…’

Nel corso della puntata “Reggio Politik”, il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro ha parlato anche della incresciosa situazione riguardante il Campo Scuola Coni, con un cantiere fermo da mesi che sta mettendo a serio rischio le tante società sportive del territorio e i tantissimi amatori:

“Questa è una città con una serie innumerevole di incompiute. Dovete sapere che il Campo Scuola Coni ha perso il finanziamento perchè i geni prima di me hanno avviato l’opera con la consapevolezza che non l’avrebbero mai completata e che avrebbero perso appunto il finanziamento. Adesso toccherà al nuovo sindaco andare a Roma e trovare i soldi affinchè questa opera possa essere completata. Probabilmente ci riusciremo, con difficoltà ma ci riusciremo.

La mission di Cannizzaro è quella di risolvere i problemi che gli altri hanno creato, perchè se io avessi trovato una Reggio sana, bella, pulita, funzionale, oggi probabilmente non sarei nemmeno sindaco, perchè avrebbero confermato chi ha governato in questi dodici anni e invece sono stati sonoramente bocciati. Ho preso il 66% dei voti, non perchè io sia fenomeno, ma perchè probabilmente c’è stata una forte delusione da chi ha amministrato questa città e forse anche pure perchè il mio programma è risultato appetibile e attrattivo e io forse sono una persona poco poco credibile, visto che nell’esercizio delle mie funzioni da parlamentare ho dimostrato di voler bene a Reggio, portando tante risorse”.