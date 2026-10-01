Tutto pronto per la Festa del Ferroviere: doppio appuntamento tra Reggio e Roccella

Il DLF di Reggio invita soci, ferrovieri e famiglie alla festa del 3 ottobre. Al Cineteatro reggino la Santa Messa, le premiazioni e una proiezione di audiovisivi

In data 3 ottobre il DLF di Reggio Calabria organizza la Festa del Ferroviere. L’iniziativa comprende due momenti: la mattina a Roccella, il pomeriggio a Reggio Calabria.

Si inizia alle ore 10.30 a Roccella Ionica con l’Intitolazione del Circolo a Bruno Procopio, già Consigliere di questo DLF. Uomo buono, onesto, operoso e altruista.

La Festa del Ferroviere prosegue a Reggio Calabria

Alle ore 18.00 presso il Cineteatro DLF, sito in via Nino Bixio, 44 sarà celebrata una Santa Messa dal nostro Nuovo Cappellano Compartimentale, già Capotreno, Don Antonino Vinci. Alle ore 18.45, Premiazione dei Soci DLF. Nel corso della serata ci sarà una Proiezione di Audiovisivi a cura del Gruppo Fotografico Fata Morgana DLF.

Il DLF di Reggio Calabria in occasione della Festa del Ferroviere, invita tutti i Soci, i Ferrovieri in Servizio e in Pensione e le loro famiglie alla tradizionale giornata di celebrazione.

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Una festa nata nel 1959

La giornata del Ferroviere è stata istituita nel 1959 in occasione del Cinquantenario delle Ferrovie dello Stato. Una festa che, come ricordava San Giovanni Paolo II considera i Ferrovieri una sola grande famiglia. Questa festa non è nostalgia, è orgoglio, è il modo per dire ai giovani che la Ferrovia è ancora una comunità e un futuro.

A fine manifestazione, il Presidente a nome del Consiglio Direttivo, ai partecipanti offrirà un’apericena presso il ritrovo Tartaruga.