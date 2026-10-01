Comune di Reggio, online la manifestazione di interesse per la concessione del parco Baden Powell

Parte la procedura per affidare la gestione del Parco Baden Powell. L’avviso è rivolto a operatori economici ed ETS

Il Comune di Reggio Calabria ha pubblicato un avviso esplorativo di manifestazione di interesse per la concessione d’uso del Parco urbano Baden Powell, già noto come Parco della Rotonda.

L’obiettivo è individuare operatori economici e/o Enti del Terzo Settore interessati alla gestione dell’area verde e delle strutture annesse. La concessione avrà una durata di cinque anni, eventualmente prorogabili, con un canone annuo a base d’asta pari a 3.600 euro.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione sull’Albo Pretorio.

L’avviso del Comune di Reggio Calabria

Avviso con prot. 245899 del 30/09/2026 – pubblicato all’Albo Pretorio con pubblicazione n. 7247 del 30/09/2026.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

l’Amministrazione comunale intende promuovere ed incoraggiare ogni azione a favore del potenziamento e del miglioramento delle aree pubbliche comunali;

il potenziamento e l’adeguata fruizione delle aree verdi e boschive destinate all’uso collettivo rappresenta oltre che un importante strumento di coesione sociale, anche, un valido supporto educativo e di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente;

rappresenta oltre che un importante strumento di coesione sociale, anche, un valido supporto educativo e di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente; che tra gli obiettivi di Settore ricade l’individuazione ed assegnazione della gestione del Parco Baden Powell;

sono in via di completamento le lavorazioni per tempo avviate per riqualificare il Parco in parola;

PRESO ATTO della necessità di individuare operatori economici e/o Enti del Terzo Settore (ETS) ai sensi del D.Lgs. 117/2017 interessati alla concessione d’uso e gestione dell’area verde comunale denominata “Parco Baden Powell”, comprensiva delle diverse strutture annesse al predetto parco urbano, meglio descritte nell’avviso, adibite a caffè letterario e/o attività di ristoro, un punto di ristoro/bar per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché diverse aree destinate ad attività ricreative e sportive (prato, parco giochi, anfiteatro, ecc.), stante le limitate risorse umane, strumentali ed economiche a disposizione di questo Ente che non consentono di garantire la continuità delle attività relative alla gestione della suddetta struttura;

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RENDE NOTO

che il Comune di Reggio Calabria – Settore “Ambiente” intende procedere alla concessione d’uso del “Parco Urbano Baden Powell”;

che l’individuazione dell’associazione/Ente cui affidare tale concessione avverrà con le modalità e con la procedura descritte nell’Avviso.

INVITA

I soggetti interessati ed aventi titolo a presentare domanda di partecipazione alla presente manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di soggetti interessati alla CONCESSIONE D’USO DEL “PARCO URBANO BADEN POWELL” (al tempo denominato “Parco della Rotonda”), sito nel territorio comunale di Reggio Calabria, avente una superficie complessiva di circa 15.000 m², di cui pienamente fruibile 12.500 mq.

Il Parco presenta un andamento orografico particolarmente articolato, caratterizzato da continui salti di quota, terrazzamenti e pendii, che determinano una conformazione differenziata delle aree interne e delle relative condizioni di accessibilità e fruibilità.



DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è prevista in 5 (cinque) anni, eventualmente prorogabili di anno in anno fino ad un massimo di tre anni. L’affidamento della concessione d’uso avverrà con determinazione dirigenziale e sottoscrizione di apposito contratto. Il servizio dovrà essere iniziato nel termine indicato, pur nelle more ella stipula del contratto, pena la decadenza dell’aggiudicazione stessa.

In ogni caso, l’Amministrazione comunale, a fronte di gravi inadempienze contrattuali e/o negligenza, potrà, con decisione motivata, risolvere il contratto in qualsiasi momento, previo preavviso di un mese, a mezzo lettera raccomandata R.R. o PEC, inviata al Concessionario, senza il riconoscimento di compensi od indennizzi di sorta.

CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

Il canone concessorio da versare all’Ente a fronte della concessione d’uso del Parco Urbano Baden Powell in argomento è stimato in € 3.600,00 (euro tremilaseicento/00) annui, da intendersi come base d’asta da sottoporre a rialzo, oltre ad eventuali oneri fiscali e tributari. Canone stimato detraendo i costi manutentivi annuali a carico del concessionario. Il Canone concessorio sarà adeguato, annualmente, sulla base degli indici ISTAT.

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Per le modalità di partecipazione ed ulteriori informazioni, si consiglia la consultazione dell’Avviso nella versione integrale.

Ai sensi dell’art. 6 della legge 7.8.1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Domenico Richichi, Dirigente del Settore 9 Ambiente.

Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti a:

Comune di Reggio Calabria – Settore “Ambiente” Via Michele Barillaro snc, Palazzo Cedir, Torre I – Piano IV, Tel. 0965 3622177. PEC: protocollo@pec.reggiocal.it, e-mail: ambiente@reggiocal.it.



(pubbl. il 01.10.2026)