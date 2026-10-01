Reggio, i ragazzi di Officine Sonore Lab dal GenerAttivi al palco del Granillo

La musica come strumento di formazione, espressione e partecipazione. È questa la direzione che anima Officine Sonore Lab, il laboratorio musicale gratuito ospitato presso il centro giovanile comunale GenerAttivi, nato nell’ambito del Piano Operativo Complementare Metro – 2014-2020, attraverso il progetto “POC_RC_I.3.1.t – LARGO AI GIOVANI”.

Un percorso rivolto alle nuove generazioni che mette insieme creatività, produzione musicale e nuove tecnologie, offrendo ai giovani la possibilità di trasformare la passione per la musica in competenze concrete e in nuove occasioni di crescita.

Promosso dall’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, il progetto rappresenta un investimento sulla creatività e sul protagonismo giovanile e trova nel Centro GenerAttivi, uno spazio dedicato alla formazione e alla sperimentazione. Un luogo nel quale i ragazzi possono avvicinarsi alla composizione, alla produzione musicale e agli strumenti tecnologici che oggi caratterizzano il mondo della musica.

In questo quadro si inserisce anche la grande giornata dedicata all’inaugurazione del nuovo anno scolastico al Granillo, dove la musica è stata protagonista attraverso le esibizioni degli studenti e la partecipazione di numerose realtà scolastiche del territorio e tantissimi studenti e studentesse.

Alla presenza del Sindaco Francesco Cannizzaro, il grande palco dello stadio ha dato spazio al talento musicale dei giovani, trasformando la cerimonia in un momento di condivisione nel quale la musica ha rappresentato uno dei principali linguaggi di incontro tra studenti, scuola, istituzioni e comunità.

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Tra i momenti musicali della giornata, particolare significato ha assunto l’esecuzione di “Athena”, brano legato all’identità della città di Reggio Calabria e rielaborato dai partecipanti al Lab Officine Sonore dello Stretto quale simbolo della capacità della musica di raccontare il territorio, la sua storia e il suo patrimonio culturale attraverso un linguaggio contemporaneo e immediato.

La giornata ha visto anche la presenza dell’onorevole Giusi Princi, a testimonianza dell’attenzione rivolta al mondo della scuola, ai giovani e alla valorizzazione dei loro talenti.

Musica, formazione e nuove prospettive per i giovani

Il percorso di Officine Sonore Lab si colloca proprio all’interno di questa visione: creare occasioni nelle quali la musica non sia soltanto intrattenimento, ma diventi uno strumento attraverso cui acquisire conoscenze, sviluppare capacità e costruire nuove prospettive. In questo percorso, la Dirigente del Settore Risorse Esterne Carmen Stracuzza testimonia l’impegno dell’Amministrazione Comunale delle attività a sostegno dei giovani, della formazione e della cultura ospitate presso il centro GenerAttivi, bene confiscato alla mafia e restituito alla collettività, Officine Sonore Lab offre ai giovani uno spazio di crescita e creatività, invitandoli a raccontare Reggio Calabria e lo Stretto attraverso la musica, le nuove tecnologie e i linguaggi contemporanei.

Il collegamento tra il lavoro svolto a GenerAttivi e la giornata del Granillo diventa così particolarmente significativo e conferma l’importanza di investire sulle capacità artistiche delle nuove generazioni, offrendo loro strumenti e spazi nei quali trasformare una passione in un percorso di crescita e acquisizione di nuove competenze.