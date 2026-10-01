Motta San Giovanni, il sindaco Verduci diffida Poste Italiane: ‘Ha tradito la fiducia della comunità’

“La nota stampa con la quale Poste Italiane ha comunicato i 483 nuovi sportelli ATM Postamat su tutto il territorio regionale, senza tuttavia fare cenno ai numerosi sportelli guasti, malfunzionanti e abbandonati, è stata percepita dai miei concittadini come la beffa che si aggiunge al danno che la comunità subisce ormai da anni. L’azienda, che conosciamo bene, solitamente considerata una società seria e vicina alle esigenze della popolazione, ha tradito la fiducia che la comunità mottese ha da sempre manifestato attraverso investimenti e risparmi. Questo tradimento appare sempre più grave ogni giorno che passa nell’assoluta inerzia, dettata dall’incapacità o dalla mancata volontà di mettere in campo una soluzione concreta per il nostro territorio”.

È quanto dichiara il sindaco Giovanni Verduci che, nei giorni scorsi, ha inviato l’ennesima nota chiedendo a Poste Italiane la sostituzione dell’ATM dell’Ufficio postale di Motta San Giovanni che prima risultava obsoleto e malfunzionante e che adesso, ormai da più di un anno, è totalmente inesistente e sostituito da una lastra di acciaio.

“Le parole utilizzate da Poste Italiane nel suo comunicato stampa sono sicuramente belle, peccato che facciano a pugni con la realtà – aggiunge il primo cittadino – Condividiamo la valutazione sull’importanza degli ATM Postamat e siamo convinti che uno sportello automatico all’avanguardia, veloce e capace di soddisfare le esigenze della collettività, favorirebbe lo sviluppo economico del territorio migliorando la qualità della vita di quanti risiedono o soggiornano anche per brevi periodi. Tuttavia, le parole, anche se belle, sono inutili se non sono seguite da fatti che danno loro concretezza”.

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