Calciomercato: due calciatori in uscita per il Trapani prima della sfida con la Reggina

La prima vittoria in campionato per il Trapani, dopo quattro sconfitte consecutive. Ha portato subito punti il cambio in panchina, con l’arrivo del reggino Giuseppe Misiti al posto dell’ex amaranto Aronica. Adesso lo scoglio durissimo chiamato Reggina, compagine che viaggia in testa alla classifica a punteggio pieno. In questa settimana, intanto, la società granata ha provveduto a sfoltire la rosa con un prestito e una risoluzione consensuale.

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I comunicati

“FC Trapani 1905 comunica il trasferimento a titolo temporaneo di Gaetano Callari al Siracusa Calcio.

Al terzino classe 2008 vanno i migliori auguri da parte di tutta la società per il prosieguo della stagione e per questa nuova esperienza, con l’auspicio che possa rappresentare un’importante occasione di crescita personale e professionale”.

“FC Trapani 1905 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del rapporto con Dario Maltese.

La società ringrazia il calciatore per l’impegno, la professionalità e il contributo offerto durante la sua esperienza in granata.

A Dario vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera, dentro e fuori dal campo”.