Da Reggio a Roma, Tresoldi unisce due città: le colonne di “Selva” ricordano “Opera” sul Lungomare

A Piazza Mignanelli, nel cuore del centro storico di Roma, l’artista ha inaugurato Selva, una nuova installazione monumentale composta da 16 colonne in rete metallica. Forme che, inevitabilmente, richiamano quelle sul Lungomare reggino - FOTO

C’è un filo di rete metallica che oggi sembra collegare idealmente Reggio Calabria e Roma. A distanza di sei anni dalla nascita di Opera sul Lungomare Falcomatà, Edoardo Tresoldi torna a utilizzare il suo inconfondibile linguaggio fatto di trasparenze, architettura classica e materia quasi invisibile per ridisegnare uno degli scorci più conosciuti della Capitale.

A Piazza Mignanelli, nel cuore del centro storico di Roma, l’artista ha inaugurato Selva, una nuova installazione monumentale composta da 16 colonne in rete metallica. Forme che, inevitabilmente, richiamano quelle che dal 2020 accompagnano cittadini e visitatori sul Lungomare di Reggio Calabria.

Tresoldi porta le sue colonne nel cuore di Roma

Selva è stata commissionata dalla Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, con la curatela di Piergiorgio Caserini, ed è stata collocata davanti allo spazio espositivo PM23, a pochi passi dalla sede storica della maison Valentino.

L’installazione resterà visibile fino a gennaio 2027. Le sedici grandi colonne costruite attraverso la rete metallica, cifra stilistica ormai riconoscibile di Tresoldi, trasformano Piazza Mignanelli in una sorta di architettura sospesa. La materia perde consistenza e lascia attraversare le forme dallo sguardo, creando un rapporto continuo tra edifici, cielo e spazio pubblico.

Un intervento che punta anche a rileggere il rapporto tra memoria, architettura e paesaggio urbano, all’interno delle attività di valorizzazione culturale promosse dalla Fondazione in collaborazione con Roma Capitale e Municipio I.

Da “Opera” a “Selva”, il richiamo a Reggio Calabria

Per i reggini, però, osservare le immagini provenienti da Roma genera una sensazione familiare. Le colonne di Selva ricordano infatti da vicino quelle di Opera, l’installazione permanente realizzata da Tresoldi sul Lungomare Falcomatà e presentata nel luglio del 2020.

A Reggio Calabria il progetto assume dimensioni ancora più ampie: 46 colonne alte fino a 8 metri, distribuite all’interno di un parco di circa 2.500 metri quadrati. Anche in quel caso il punto di partenza era stato il linguaggio dell’architettura classica reinterpretato attraverso la trasparenza della rete metallica.

Tresoldi aveva definito l’intervento reggino un vero e proprio “monumento alla città”, nato con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra i cittadini, il mare e lo Stretto.

“Abbiamo voluto consolidare la relazione tra i reggini, lo Stretto e lo spazio naturale”, aveva spiegato l’artista presentando il progetto.

Un ideale gemellaggio artistico tra Reggio e la Capitale

Non si tratta, naturalmente, di un gemellaggio istituzionale. Ma le immagini delle due installazioni permettono di immaginare una sorta di gemellaggio artistico tra Reggio Calabria e Roma, entrambe attraversate oggi dal linguaggio creativo di Tresoldi.

Da una parte il Lungomare Falcomatà, con lo Stretto di Messina sullo sfondo. Dall’altra Piazza Mignanelli, nel cuore monumentale della Capitale. Contesti completamente diversi, accomunati da colonne che sembrano presenti e assenti allo stesso tempo.

A Roma Selva resterà per alcuni mesi. A Reggio, invece, Opera è ormai diventata parte stabile del paesaggio urbano. Un luogo che negli anni è stato fotografato, attraversato e vissuto, entrando a far parte dell’immagine contemporanea del Lungomare.

Sei anni dopo, guardando le nuove colonne innalzate nel centro di Roma, Reggio ritrova qualcosa di familiare. La stessa rete metallica, la stessa verticalità e quella ricerca sul rapporto tra uomo, architettura e paesaggio che Tresoldi aveva già portato sulle rive dello Stretto.