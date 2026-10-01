Reggio, un mini-cinema per i piccoli pazienti dell’Oncoematologia Pediatrica del GOM

Un maxi schermo da 98 pollici e comode poltroncine per regalare momenti di condivisione e intrattenimento ai piccoli pazienti dell’Oncoematologia Pediatrica del GOM. La donazione dell’Associazione Prometeus O.D.V. di Palmi

Giornata speciale per i piccoli pazienti della U.O.S.D. Oncoematologia Pediatrica del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. L’Associazione Prometeus O.D.V. di Palmi ha infatti allestito un vero e proprio mini-cinema all’interno del reparto guidato dalla dr.ssa Rosalba Mandaglio, dotando la sala di un maxi schermo da 98 pollici e di comode poltroncine.

Un gesto concreto a favore dei bambini e delle loro famiglie, affinché questo ambiente possa regalare momenti di condivisione e intrattenimento nel difficile percorso delle cure.

Il mini-cinema nell’Oncoematologia Pediatrica del GOM

La delegazione dell’Associazione Prometeus è stata accolta dalla dr.ssa Mandaglio, dal Direttore Amministrativo Aziendale f.f., dott. Francesco Araniti, dal Direttore della U.O.C. Direzione Medica di Presidio, dr. Matteo Galletta, dal Responsabile della U.O.S. Direzione Medica – Presidio “Morelli”, dr. Leo Antonino Verduci, e dal personale del reparto di Oncoematologia Pediatrica.

Il dott. Araniti, a nome della Direzione Strategica del G.O.M., ha voluto ringraziare l’Associazione Prometeus: “Questa iniziativa si inserisce all’interno di un percorso che l’Associazione ha intrapreso a favore dell’Ospedale manifestando, nel tempo, un’attenzione particolare per diversi reparti del G.O.M. e che oggi interessa l’Oncoematologia Pediatria, un reparto molto delicato in cui si manifesta in modo più esplicito il senso del lavoro di tutti noi.”

Mandaglio: “Proseguire nel percorso di umanizzazione delle cure”

La parola è passata poi alla dr.ssa Mandaglio: “Desidero rivolgere un sentito ringraziamento all’associazione Prometeus per la donazione di questo bellissimo mini cinema. L’obiettivo principale di questa iniziativa è proseguire nel percorso di umanizzazione delle cure all’interno del nostro reparto. Sappiamo, infatti, che la dicitura “Oncoematologia Pediatrica”, posta all’ingresso, è sufficiente a incutere apprensione in chiunque ne varchi la soglia.

Il nostro impegno è la cura dei piccoli pazienti non soltanto attraverso i protocolli farmacologici, ma anche offrendo loro una quotidianità il più possibile vicina alla normalità: momenti di vita scolastica, di divertimento, di spensieratezza, grazie a tutti i giochi che negli anni moltissime associazioni ci hanno generosamente donato.

Favorire un clima sereno – ha continuato la dr.ssa Mandaglio – è un fattore determinante nel facilitare l’accettazione dei percorsi terapeutici, che spesso si protraggono per più anni o, nel caso di patologie rare, accompagnano i pazienti per tutta vita. Il nostro reparto, infatti, si occupa sia di oncologia sia di ematologia non oncologica. In questo ambito la ricerca scientifica sta compiendo straordinari progressi: questo ci permette di guardare al futuro con costante speranza e con la determinazione necessaria ad affrontare e superare, insieme ai nostri pazienti, un percorso terapeutico lungo e complesso.”

Prometeus: “Siamo abituati a parlare con i fatti”

Il Presidente dell’Associazione Prometeus di Palmi, dott. Saverio Petitto, nel ricordare la proficua e duratura collaborazione con l’Ospedale, ha dichiarato: “Noi siamo abituati a parlare con i fatti, non con le parole. Siamo noi a ringraziare il G.O.M. per la disponibilità dimostrata dalla dirigenza e da tutto il personale del reparto. È nel nostro DNA creare bellezza, per noi è un orgoglio aver fatto tutto questo.”

A completare la donazione, le opere realizzate appositamente da Antonino Nucifora: una serie di disegni in cui il piccolo “Prometino”, custode della luce della speranza, ricorda a tutti che il buio della malattia non può spegnere la fiamma della vita. Il gesto dell’Associazione Prometeus O.D.V. diventa così un augurio di pronta e completa guarigione per i piccoli degenti.

La Direzione Strategica del G.O.M. esprime sincera gratitudine per un’iniziativa che dimostra come semplici gesti di solidarietà possano tradursi in grandi opere, capaci di migliorare sensibilmente la qualità della vita dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.