Cadi Futura al Palattinà: serve il pubblico delle grandi occasioni

I tifosi giallo-blu non hanno certo dimenticato il gol di Alessandro Squillaci durante un caldissimo playoff. Sono passati tanti anni da quella notte, ma la voglia di vincere e di far bene è rimasta immutata. E ora, la Cadi Antincendi Futura del nuovo corso guidato da mister Sylvio Rocha vuole esplodere definitivamente.

Dopo un rassicurante ed esaltante pareggio ottenuto in casa della Pirosseno Cosenza, i giallo-blu sono chiamati a compiere il salto di qualità: vincere. Davanti al proprio pubblico, contro un avversario di grande prestigio, la posta in palio è alta.

La Lazio arriva a questo appuntamento con 6 punti raccolti in 3 partite battendo Taranto e Pescara.

I giallo-blu hanno dimostrato che la partenza diesel potrebbe divenire a breve solo un lontano ricordo: la Futura c’è e vuole esplodere di gioia e gol, come quello spettacolare che sta spopolando sul web di Pedro Mendes realizzato nel derby.

La replica andrà in onda alle ore 18.45 del lunedì successivo sulla tv ufficiale del club, Reggio Tv, canale 77.

La sfida sarà diretta da Andrea Salvatore Calì di Caltanissetta, coadiuvato da Francesco Cocco di Palmi, con Angelo Iacona di Ragusa al cronometro.

Appuntamento per una sfida che promette spettacolo e grandi emozioni.